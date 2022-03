Grafobal Group: OOO Grafobal – Don funguje. Snažíme sa chrániť firmu aj jej zamestnancov

Dcérska firma skupiny Grafobal Group, spoločnosť OOO Grafobal – Don stále funguje. V týchto dňoch sa snažíme najmä ochrániť firmu a jej zamestnancov pred dôsledkami vojnového konfliktu. Skupina Grafobal Group vybudovala svoju dcérsku firmu v Rusku pred 20-timi rokmi na zelenej lúke a spoločnosť dodnes funguje ako stabilný a uznávaný výrobca obalov.

„Všetky riziká, ktoré nám dnes hrozia nevieme presne popísať, pretože situácia sa neustále mení, ale riziká sú veľmi reálne“ povedal generálny riaditeľ GRAFOBAL, a.s. Richard Kohút a dodal, že najväčšie riziká dnes firma pociťuje v oblasti exportu, importu, nestabilného kurzu rubľa, dopadov sankcií, ale aj v súvislosti s mobilizáciou, ktorú vyhlásila Ukrajina.

„V Grafobale Skalica pracujú aj občania Ukrajiny. Všetkým naším kmeňovým zamestnancom ukrajinského pôvodu sme ponúkli možnosť ubytovania pre ich rodinných príslušníkov aj s ponukou zamestnania“ povedal Richard Kohút a zdôraznil, že firma vníma vojenský konflikt ako tragédiu, ktorá postihne nielen firmy, ale najmä zamestnancov a bežných ľudí.

„Nie je v našich silách, ani možnostiach zvrátiť vojenský konflikt a preto sa sústreďujeme na to, na čo vplyv máme – snažíme sa chrániť firmu a našich ľudí. A budeme to robiť dovtedy, dokedy to bude možné“, povedal na záver generálny riaditeľ GRAFOBAL, a.s. Richard Kohút.

Informačný servis