V Grand Canyone sa premnožili bizóny, dobrovoľníci môžu ich odstrel vyhrať v lotérii

WASHINGTON 12. septembra (WebNoviny.sk) – Správa národných parkov USA hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri znížení počtu bizónov v Grand Canyone.

V národnom parku ich žije okolo 600 jedincov, podľa odhadov odborníkov sa ich počet v priebehu desaťročia ale môže zvýšiť na 1 500, ak nebudú populáciu regulovať. Kandidátov na odstrel bizónov budú vyberať prostredníctvom lotérie.

Zvieratá ničia vegetáciu

Bizóny sú vlastníctvom štátu Arizona a do oblasti ich doviezli v 20. storočí. Environmentalisti tvrdia, že zvieratá ničia vegetáciu, spôsobujú eróziu pôdy a kontaminujú vodné zdroje, pričom poškodzujú prirodzené prostredie ostatných živočíšnych druhov.

Niektoré zo zvierat prevezú do iných oblastí, ďalšie sú určené na odstrel. V rozmedzí troch až piatich rokov majú úrady v pláne znížiť ich počet na severe kaňonu na 200 jedincov.

Odstrely od októbra do mája

Väčšina odstrelu by sa mala uskutočniť od októbra do mája, keď je cesta na severný okraj kaňonu uzavretá. Dobrovoľníci budú mať nárok na mäso z jedného bizóna, zvyšok pôjde do potravinovej banky a miestnym kmeňom.

Podmienkami na získanie tejto práce sú schopnosť prejsť 12 kilometrov za deň, niesť ruksak s váhou 27 kíl a zasiahnuť tanier letiaci vo vzdialenosti 180 metrov päťkrát po sebe.