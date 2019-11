Granit Xhaka možno opustí Arsenal Londýn, záujem majú milánske kluby Inter aj AC

Švajčiarsky futbalový stredopoliar Granit Xhaka by v januári mohol prestúpiť z londýnskeho Arsenalu do Talianska. O služby 27-ročného bazilejského rodáka sa totiž zaujímajú oba elitné milánske mužstvá – Inter aj AC. Informuje o tom portál football-italia.net. Pri oboch mužstvách je záujem o hosťovanie do konca sezóny 2019/2020 s opciou na prestup.

Ak by aj Xhaka nešiel do Milána, všeobecne sa očakáva jeho odchod z Emirates Stadium. V závere októbra si totiž pohneval fanúšikov „The Gunners“ a prišiel o kapitánsku pásku.

Dôvodom je výbuch hnevu Xhaku voči priaznivcom svojho klubu – tréner Unai Emery ho v súboji proti Crystal Palace vystriedal a frustrovaný futbalista smeroval tribúnam s fanúšikmi Arsenalu viacero nevhodných gest a demonštratívne zo seba vyzliekol dres.

Švajčiar neskôr svoje správanie vysvetlil a ospravedlnil sa zaň, ako dôvod uviedol neúnosnú mentálnu záťaž a vyhrážky na sociálnych sieťach vrátane hrozieb smrťou jeho rodine.

V súvislosti s predpokladanou zmenou pôsobiska Xhaku sa vo futbalových kruhoch hovorí aj o jeho návrate do Borussie Mönchengladbach, no Xhaka sa v súčasnosti nechce vrátiť do Nemecka.