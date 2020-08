Grant z Fondu pre budúcnosť športu získali ďalší žiadatelia, celkovo už bolo rozdelených 68 700 €!

Stávková spoločnosť Niké pred niekoľkými týždňami založila Fond pre budúcnosť športu, aby v týchto náročných časoch pomohla amatérskym športovcom či nádejným talentom v ich ďalšom napredovaní. Projekt verejnosť zaujal, pribúdajú prihlásení a pribúdajú aj odmenení.

Niké vložila do Fondu na úvod 100 000 € a pridáva ďalší cent za každý podaný tiket klientov. Tie raz za určité obdobie rozdeľuje medzi najlepšie prihlásené videá. Doposiaľ už bolo odmenených 20 subjektov či jednotlivcov, ktorým bola rozdelená čiastka vo výške 38 200 €. Teraz pribudlo ďalších 14 odmenených, ktorým Komisia Niké pridelila grant v celkovej výške 30 500 €!

Za projekt stolných tenistov v Krompachoch hlasovali miestni obyvatelia

V tretej fáze boli odmenení aj stolní tenisti z Krompách. Najväčšou mierou sa na chode klubu podieľa samotné mesto. Koronakríza však zasiahla i jeho činnosť, preto stolným tenistom zatiaľ tento rok nepridelilo finančný príspevok. Klub so 60 aktívnymi členmi to však nezastavilo, práve naopak, ich predstaviteľov to nakoplo a hľadajú finančné príspevky, ako rozpočet naplniť. Zburcovali všetkých obyvateľov v meste, aby im dali hlas a pomohli získať grant z Fondu. Podarilo sa. Z pridelenej čiastky 3000 € majú veľkú radosť. Hovorí trénerka Oľga Barbušová. „V Krompachoch to z hľadiska ekonomiky nie je ružové. Ľudia tu nezarábajú veľa. Preto rozpočty rodičov našich detí sa snažíme nezaťažovať. Keďže sme ale prišli o dotáciu z mesta, hľadali sme možnosti, ako náš chod neovplyvniť. Grant z Fondu nás potešil, ďakujeme Niké.“

Triatlonistka zo športovej rodiny

Zuzana Michaličková pochádza zo športovej rodiny. Aj jej ďalší traja súrodenci sa venujú športu aktívne. Fyzicky, ale aj finančne zrejme najnáročnejší šport si vybrala práve Zuzana. Triatlon si totiž vyžaduje skvelú fyzickú pripravenosť v troch disciplínach – plávaní, cyklistike a behu. „Ja som už taká, vždy si vyberám tie najnáročnejšie činnosti,“ prezradila Zuzana, prečo sa venuje triatlonu. Chce sa v ňom stále zlepšovať. Aby však jej výkony boli lepšie a bola konkurencieschopná aj v medzinárodných súťažiach, potrebuje absolvovať sústredenia hlavne vo vysokohorských podmienkach. „O Fonde pre budúcnosť športu som sa dozvedela od brata cyklistu. Natočila som video a poslala. Je to super, že Niké podporuje športovcov na Slovensku. Som veľmi vďačná, že aj moja činnosť vás oslovila a ďakujem pekne za podporu.“

Koronakríza zvýšila záujem o bejzbal v Trnave

Zaujímavé ale je, že koronakríza neovplyvňuje šport len v negatívnom zmysle. Svoje o tom vedia bejzbalisti v Trnave. Keď sa život na Slovensku opäť rozbehol, do ich klubu pribudlo asi 20 detí do 10 rokov. „Robili sme menšiu kampaň na nových členov. Boli sme ale prekvapení o tak obrovský záujem detí o bejzbal. Podľa mojich informácii podiel na tom má fakt, že my sme externý šport. Rodičia sa báli, aby ich deti športovali v uzavretých halách,“ povedal nám manažér trnavských bejzbalistov Roman Holekši. Príchodom nových detí ale vznikol iný problém a to chýbajúca výstroj. „Príspevok z Fondu chceme využiť práve na zakúpenie bejzbalovej výstroje, rukavíc práve pre našich najmladších členov.“

Teší sa aj biatlonová nádej

Grant z Fondu získala aj slovenská biatlonová nádej Dominika Petrášová. Podporu chce použiť na nákup novej zbrane. „Pri súčasnom stave financovania slovenského športu je pre nás táto suma obrovskou pomocou a sme nesmierne vďační za každé euro. Kvalitná malorážka je dlhodobá záležitosť, ktorá môže vydržať prakticky aj celú kariéru,“ prezradil nám spokojný Dominikin otec.

Šípkari chcú vybudovať akadémiu

Tešia sa však aj šípkari. Tí majú pred sebou jednu obrovskú výzvu a to vybudovať akadémiu v spolupráci s ostatnými klubmi z celého Slovenska. „Skvelé, veľmi ste nás potešili. Grant pôjde na podporu mladých ambicióznych šípkarov, aby talentovaní chlapci a dievčatá čo najviac výkonnostne rástli a mohli sa zdokonaľovať,“ prezradil otec myšlienky a predseda Dart club Nitra Jaroslav Oprala.

Si športovec? Získaj aj ty podporu!

Ak chceš byť medzi odmenenými aj ty či tvoj klub, je to jednoduché. Nahraj vtipné a zaujímavé video, v ktorom sa predstáv a v krátkosti uveď dôvod, na čo chceš získať grant. Následne ho prihlás do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk a možno aj ty alebo tvoj klub získa podporu, ktorá vám pomôže v športovom raste. Veľa šťastia!

Informačný servis