Grécko a Turecko budú vyjednávať, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg vo štvrtok vyhlásil, že členovia aliancie Grécko a Turecko sa dohodli na začatí „technických rozhovorov“ s cieľom znížiť riziko vojenských incidentov vo východnom Stredomorí.

„Po mojich rokovaniach s gréckymi a tureckými lídrami sa obaja spojenci dohodli na začatí rozhovorov v NATO,“ poznamenal Stoltenberg.

Jablko sváru

Práve spomenutá oblasť už niekoľko týždňov predstavuje „jablko sváru“ medzi týmito štátmi. Tie sa sporia o to, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.

Historickí rivali

Atény na Stoltenbergove tvrdenia zareagovali vyhlásením, že susedné Turecko najskôr musí stiahnuť svoje lode z oblasti, kde skúma výskyt ropy a zemného plynu. Ankara odpovedala, že podporuje iniciatívu generálneho tajomníka NATO a vyzvala Grécko, aby urobilo to isté.

Vzťahy medzi historickými rivalmi sú v tomto období najhoršie od roku 1974, keď sa neďaleký Cyprus po krátkych bojoch medzi armádami týchto štátov rozdelil na grécku a tureckú časť. Tamojšiu Severocyperskú tureckú republiku však uznáva iba Turecko.