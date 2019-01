Grécky minister obrany Kammenos rezignoval na svoju funkciu po zmene názvu Macedónska

ATÉNY 13. januára (WebNoviny.sk) – Grécky minister obrany Panos Kammenos rezignoval na svoju funkciu. Rozhodol sa tak po tom, ako macedónsky parlament odhlasoval zmenu názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, na ktorom sa Skopje dohodlo so susedným Gréckom. Minister je proti dohode medzi krajinami.

O rezignácii informoval po tom, ako sa v nedeľu ráno stretol s premiérom Alexisom Tsiprasom. Vyhlásil, že jeho pravicová strana Nezávislí Gréci odchádza z vlády. Politik už minulý rok povedal, že je pripravený položiť koaličnú vládu.

Macedónsku sa po odhlasovaní po dlhých rokoch otvárajú dvere do Severoatlantickej aliancie (NATO), vstup do ktorej doteraz Grécko blokovalo, a neskôr potenciálne aj do Európskej pnie (EÚ).

Zmena názvu Macedónska prešla v parlamente len veľmi tesne, keď za ňu hlasovalo 81 poslancov. Na jej schválenie bol potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny, teda 80 z celkového počtu 120 poslancov macedónskeho parlamentu.

Grécko, ktoré parlamentné hlasovanie o dohode s Macedónskom ešte len čaká, nesúhlasilo s názvom Macedónsko okrem iného preto, že rovnako sa volá aj jeden z gréckych regiónov. Gréci sa navyše obávali, že krajina s takýmto menom by si mohla robiť územné nároky na grécky región rovnakého názvu a tiež sa snažiť „sprivatizovať si“ odkaz historického kráľovstva Macedónsko, ktorého väčšia časť sa pritom nachádzala na území dnešného Grécka.