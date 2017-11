Greefin podniká spoločensky zodpovedne

BRATISLAVA 16. novembra 2017 (WBN/PR) – „Kreslíme náš dom, kreslíme náš strom“. Pod týmto titulom sa v Dome kultúry Ružinov začalo podujatie, ktorého cieľom je podporiť tvorivé schopnosti detí a ich vnímanie životného prostredia.. Firma Greefin zabezpečila pre deti výkresy, farbičky…

Podujatie bude budúci týždeň pokračovať v Materskej škôlke Západ v Ružinove. Pripomeňme sa si trochu niekoľko múdrych viet, ktoré hovoria o spoločenskej zodpovednosti firmy. Pre tento typ firmy je dôležité, keď do vlastnej činnosti zapája aj spoločenský záujem. Tým spoločenským záujmom je skvalitňovanie životného prostredia, ale aj komunikácia s miestnou komunitou. Najmúdrejšia je v je v tejto oblasti je Európska komisia. Tá už pred viac ako pätnástimi rokmi povedala, že spoločensky zodpovedné podnikanie je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických záujmov do každodenných firemných činností a vzájomného pôsobenia so subjektmi v okolí firmy.

„Chceli sme, aby tento projekt bol architektonickou ikonou mesta Bratislava,“ hovorí Milan Halgaš predseda predstavenstva Greefin. Ako povedal, deti sú naša budúcnosť a chceme aby žili v peknom životnom prostredí. Práve preto firma Greefin podporuje aktivity tohto typu. Diplomy najúspešnejším účastníkom súťaže odovzdal primátor Dušan Pekár.

„Zelený“ koncept architektúry je prezentovaný v projekte Treenium. Je to obytný dom na ktorého fasáde budú rásť stromy, kríky jedným slovom zeleň. Na domoch tohto typu nemôže rásť zeleň len tak, alebo len kadejaká, či hocijaká. Stromy a kríky sa vyberajú tak, aby prežili v podnebí Bratislavy. Pre život zelene na fasáde domu je tiež potrebný špeciálny zavlažovací systém, ktorý privádza z rastlinám vodu kvapkami. Tieto zavlažovacie systémy využívajú dažďovú vodu. Šetria tým pitnú vodu.