Greenpeace Slovensko radí ako na ekologickejšie Vianoce, sú totiž záťažou pre životné prostredie

Vianočné sviatky predstavujú podľa organizácie Greenpeace Slovensko nadmernú záťaž pre životné prostredie a klímu. Organizácia radí ako na ekologickejšie Vianoce. Na to, aby sa znížil negatívny vplyv na planétu, stačí myslieť na to, že menej je niekedy viac. Informuje o tom Greenpeace v tlačovej správe.

„Bezbrehé podporovanie konzumu za účelom zvýšenia vlastného zisku škodí nielen našej ľudskosti, ale aj planéte. Vianoce by mali byť o spomalení, o ohľaduplnosti a o vďačnosti za to, čo máme. Vždy si radšej dvakrát premyslime, do akej miery daný produkt potrebujeme a či sme schopní ho naozaj využiť. Vianoce sú predsa o atmosfére, ktorá sa aj tak nedá kúpiť,“ uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Patrícia Brandysová.

Medzi tipy na udržateľné Vianoce zaradia organizácia výrobu darčeka, upustenie od plastových obalov, ekologické balenie darčekov, živý stromček, ozdoby z prírodných materiálov a zvyšných novín, nákup lokálnych potravín a uprednostnenie LED svetelných reťazí, ktoré spotrebujú o 80 percent menej energie.