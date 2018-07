Greg van Avermaet chce byť lídrom Tour minimálne do nedele, Gaviria bol frustrovaný

CHARTRES 14. júla (WebNoviny.sk) – Greg van Avermaet nevyhral v 105. edícii Tour de France dosiaľ žiadnu individuálnu etapu, ale stále má na sebe žltý dres lídra celkového poradia. Belgický univerzál v drese amerického tímu BMC Racing, ktorý najlepšie výsledky dosahuje na jarných klasikách, v piatkovej 7. etape prekvapil konkurenciu ziskom 3 bonusových sekúnd.

Upevniť lídersku pozíciu

Vďaka nim zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Britom vo farbách Sky Geraintom Thomasom z 3 na 6 sekúnd. Van Avermaetov tímový kolega Američan Tejay van Garderen na treťom mieste zaostáva o 8 sekúnd.

„Chcel som tie bonusové sekundy, aby som si upevnil líderskú pozíciu. Bola to dnes ľahká etapa, ale stále treba byť obozretný, najmä keď zafúka,“ uviedol Greg van Avermaet na webe LeTour.fr po dojazde v Chartres. Po 231 km došiel do cieľa na 16. mieste, ale aj s už spomenutým časovým bonusom vo vrecku. Úradujúci olympijský víťaz z Ria de Janeiro by rád vstúpil aj do druhého týždňa na TdF v žltom, ale na to potrebuje v zdraví a pohode prečkať najbližší víkend.

Sobotňajšia ďalšia šprintérska etapa s cieľom v Amiens Métropole by nemala priniesť prievan v celkovom poradí, ale zato v nedeľu sa čakajú veľké zmeny. Etapa z Arrasu do Roubaix meria síce len 156,5 km, ale bude na nej 15 sektorov kociek, tzv. pavé s celkovou dĺžkou 21,7 km.

Nedeľná najdôležitejšia etapa

A práve táto záverečná časť etapy kopíruje terén slávnej jarnej klasiky Paríž – Roubaix, ktorú tento rok vyhral Peter Sagan a veľké ciele tam bude mať aj Van Avermaet, Tridsaťtriročný Belgičan je víťaz Paríž – Roubaix z vlaňajška.

„Teším sa zo žltého trička a verím, že ho budem mať na sebe aj na konci prvého týždňa v Roubaix. Samozrejme, najprv ho tam musím doviezť. Na to sa treba v sobotu vyhnúť zbytočným pádom či defektom. Nedeľa na ceste do Roubaix bude hektická. Bude to najdôležitejšia etapa prvej časti Tour de France. Naším zámerom v tíme bude udržať Richieho Porteho a mňa v bezpečí,“ dodal Van Avermaet, ktorý má na konte aj dve individuálne etapové triumfy na TdF. Dosiahol ich v rokoch 2015 a 2016.

Do cieľa v Chartres došpurtoval v piatok suverénne ako prvý Holanďan Dylan Groenewegen z tímu LottoNL-Jumbo. Jeho náskok pred doterajšími lídrami šprintérskych dojazdov na TdF Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom a Slovákom Petrom Saganom bol obrovský. Zatiaľ čo Sagan priznal, že v piatok nemal nohy na víťazstvo, Gaviria sa odmietol rozprávať s médiami.

Greoenewegen bol rýchlejší

Jeho šéf z tímu Quick-Step Floors Patrick Lefevere však priznal prehru: „Ak prehráte o 5 cm, môžete si desaťkrát povedať, že ste mohli vyhrať. Ak však zaostanete o tri dĺžky bicykla, potom je to bez diskusie. Videli ste, aby Gaviria urobil chybu? Ja nie. Treba uznať, že Groenewegen bol príliš rýchly,“ povedal Lefevere, cituje ho portál Cyclingnews.

V sobotu čaká na pelotón ďalšia rovinatá etapa z Dreux do Amiens Métropole s dĺžkou 181 km. Na trase budú dve horské prémie najnižšej štvrtej kategórie, aj to v prvej polovici etapy. Šprintérska prémia príde na rad po 86,5 km a o bonusové sekundy sa bude bojovať 20,5 km pred cieľom.

