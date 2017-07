Aktualizované: Greipel adresoval Saganovi tvrdé slová, potom si pozrel video kolízie a ospravedlnil sa

aktualizované 4. júla o 22:25

VITTEL 4. júla (Webnoviny.sk) – Nový líder bodovacej súťaže na 104. ročníka Tour de France Arnaud Démare privítal rozhodnutie rozhodcovskej komisie o potrestaní Petra Sagana. “Preukázali odvahu, že potrestali majstra sveta a hviezdu cyklistiky. Teraz mám šancu na zelený dres.”

Niekdajší skvelý austrálsky šprintér Robbie McEwen sa tiež zaradil ku kritikom Sagana za to, čo urobil v koncovke 4. etapy, ale s vylúčením z pretekov nesúhlasí. „Nesúhlasím s vylúčením Sagana. Diskvalifikácia v etape? V poriadku. Ale vyhodenie z Tour? To nie!“ napísal na Twitteri.

Veľmi rozhorčené reakcie v súvislosti s incidentom Sagan – Cavendish prišli z tábora Lotto Soudal. “Som dosť naštvaný z prístupu Petra Sagana, včera to bolo podobné s lakťom na Andrého Greipela pred rýchlostnou prémiou. Teraz sa mi to už zdá z jeho strany priveľa,” uviedol manažér Marc Sergeant.

“Peter Sagan už nie je mojím priateľom,” vyhlásil nahnevaný André Greipel a doplnil: “Sagan nedodržiava pravidlá, myslí si, že je kráľ a že mu to prejde.” Nemecký cyklista však po vzhliadnutí videa zmenil názor: „Niekedy by som si mal najprv pozrieť obrázky až potom niečo povedať. Ospravedlňujem sa Petrovi Saganovi. Myslím si, že rozhodcovia mu udelili príliš tvrdý trest,“ napísal na Twitteri.

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard. — Andre Greipel (@AndreGreipel) 4. júla 2017

Tímový manažér Dimension Data Rolf Aldag v stanovisku pre RTVS ešte pred verdiktom o Saganovej diskvalifikácii z TdF povedal: “Pre mňa to nebola obyčajná kolízia. Vyzeralo to tak, ako keby to Peter Sagan spravil úmyselne. Či to tak skutočne bolo, musí rozhodnúť UCI. Mark však dostal lakťom a za to musí Peter niesť zodpovednosť. Nestačí ospravedlnenie. Sú to obaja šprintéri a silní chlapi, ale toto sa nemalo stať. Ako to bude vyzerať pred celým svetom, že si majster sveta môže dovoliť lakťom zneškodniť súpera v rýchlosti 65 km/h? Je to životunebezpečné.”