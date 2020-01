Grete Thunberg vymyli mozog, tvrdí Meat Loaf

Americký hudobník a herec Meat Loaf vyhlásil, že žiadne klimatické zmeny v skutočnosti neexistujú. Podľa neho je ekologická aktivistka Greta Thunberg zmanipulovaná. „Sympatizujem s tou Gretou. Vymyli jej však mozog a povedali jej, že existuje klimatická zmena, ktorá v skutočnosti nie je. Nespravila nič zlé, no prinútili ju, aby si myslela, že to, čo hovorí, je pravda,“ vyjadril sa 72-ročný rodák z Dallasu pre britské noviny Daily Mail.

… vlastným menom Marvin Lee Aday, sa preslávil albumovou trilógiou Bat Out Of Hell z rokov 1977, 1993 a 2006 tvorenou nahrávkami Bat Out Of Hell, Bat Out Of Hell II: Back Into Hell a Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose, z ktorej sa dosiaľ na celom svete predalo viac ako 50 miliónov kópií.

Na konte má aj ďalších desať štúdioviek, z ktorých zatiaľ posledná Braver Than We Are sa dostala na trh v roku 2016. V roku 1994 získal Grammy za pieseň I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That).

Ako herec sa predstavil napríklad v Rocky Horror Picture Show (1975), Klube bitkárov (1999) alebo akčnej komédii Formula 51 (2001). Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.