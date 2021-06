Grigar si vo finále K1 v Markkleebergu vydobyl prvé miesto, Halčin aj ženy skončili v semifinále

Slovenský kajakár Jakub Grigar sa stal víťazom sobotňajších pretekov Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu. Po predpoludňajšom triumfe v semifinále bol najrýchlejší aj počas finále, ktoré ovládol časom 88,91 s.

Pred druhým Rakúšanom Felixom Oschmautzom mal v cieli náskok 2,01 s. Tretí bol francúzsky reprezentant Boris Neveu, ktorý za 24-ročným Grigarom zaostal o 2,95 s.

Halčin neprešiel semifinálovým sitom

Vo finále neštartoval iný Slovák Martin Halčin. Neprešiel semifinálovým sitom a obsadil nepostupové 19. miesto, no nebyť dvojsekundovej penalizácie, postúpil by do 10-členného finále.

Ďalší slovenský reprezentant Adam Gonšenica obsadil v semifinále až 31. pozíciu, keď nazbieral osem trestných sekúnd a za najrýchlejším Grigarom zaostal o 16,62 s.

Slovenkám sa v semifinále nedarilo

V ženskom finále zvíťazila Austrálčanka Jessica Foxová. Počas vyvrcholenia súťaže kajakárok nečelila žiadnej zástupkyni Slovenska, keďže v semifinále sa nedarilo triu Eliška Mintálová, Jana Dukátová a Soňa Stanovská.

Mintálová so 4 trestnými sekundami skončila na 15. pozícii so stratou 10,32 s. Dukátová síce všetkými bránkami prešla čisto, no výsledný čas s mankom 11,03 s stačil iba na 18. post. Stanovskú klasifikovali na 21. priečke (+14,54 s).