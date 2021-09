Grigar zlým rozhodnutím prišiel o medailu, Dukátová odjazdila posledné preteky

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar po striebre z OH v Tokiu nepridal medailu na domácich majstrovstvách sveta v bratislavskom Čunove.

Dvadsaťštyriročný Lipták po triumfe v predpoludňajšom semifinále siahal vo finále nielen na cenný kov, ale aj na zlato, no zaváhanie na protiprúdnej bránke číslo 20 ho obralo o pódium.

Jedno zlé rozhudnutie

V konečnom účtovaní napokon obsadil 7. priečku so stratou 3,49 sekundy na medailu. Zlato si vyjazdil Francúz Boris Neveu, striebro získal Talian Marcello Beda a bronz Španiel Joan Crespo.

„Veľmi ma to mrzí, pretože na medzičase som na tom bol dobre. V našom športe rozhodujú desatiny a ja som sa na „Niagare“ rozhodol zle. Ak som nešiel na zlato, tak minimálne na medailu. Síl som mal dosť, ale jedno zlé rozhodnutie ma z pódia odsunulo na 7. priečku. Celkovo tá sezóna bola fajn, ale mrzí ma, že tu v Čunove som mal na viac. Ospravedlňujem sa každému, kto mi držal palce,“ zneli prvé slová Grigara po finále do mikrofónu RTVS.

Menej sa darilo Adamovi Gonšenicovi, ktorého púť šampionátom sa skončila v semifinále na 14. mieste. O postup ho obrala dvojsekundová penalizácia za dotyk na šiestej bránke, bez nej by nechýbal vo finále. Medzi kajakármi sa ani do semifinále nedostal Martin Halčin, ktorý vypadol vo štvrtkovej kvalifikácii. Prekvapením bola finálová absencia úradujúceho olympijského šampióna a obhajcu zlata z MS Čecha Jiřího Prskavca, ktorý obsadil 11. priečku a od postupu ho delilo 5 stotín sekundy.

Dukátová najlepšia zo Sloveniek

Medzi kajakárkami sa do finále neprebojovala ani jedna z troch Sloveniek, všetky sa umiestnili až v druhej polovici druhej desiatky. Najlepšia z domácich pretekárok bola Jana Dukátová, pre ktorú semifinále bolo napokon poslednou súťažnou jazdou v kariére. V celkovom poradí ju klasifikovali s dvoma trestnými sekundami na 17. pozícii so stratou 10,28 sekundy na prvú priečku a 4,78 s na postup.

„Ešte to pre mňa bude emotívne, pretože doteraz som sa koncentrovala na jazdu a poriadne si to neuvedomovala. Teším sa, že poslednú jazdu kariéry som mohla absolvovať doma pred našimi fanúšikmi. Je to pre mňa veľká odmena za všetky tie roky,“ povedala Dukátová pre RTVS. Olympionička z Tokia Eliška Mintálová síce zajazdila čisto, no manko 10,95 s na víťazku semifinále ju odsunulo až na 19. stupienok. Soňa Stanovská si pripísala tiež dve trestné sekundy a so stratou 13,11 s skončila dvadsiata.

Zlato si vybojovala Funková

Zlato si v Čunove vybojovala úradujúca olympijská šampiónka Nemka Ricarda Funková, predtým ovládla aj semifinále. Druhá skončila jej krajanka Elena Apelová, bronz si vyjazdila Britka Kimberley Woodsová.

V nedeľu sú na MS vo vodnom slalome v Čunove na programe boje o medaily medzi kanoistkami a kanoistami, cenné kovy rozdajú aj v novej olympijskej disciplíne – extrémnom slalome.