Gro tímu HC Slovan Bratislava by mali tvoriť slovenskí hokejisti, všetci hráči pôjdu cez trénera Országha

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Hokejový kouč Vladimír Országh premiérovo v kariére okúsi pozíciu hlavného trénera v inej súťaži ako v najvyššej slovenskej a v inom klube ako v HC ’05 iClinic Banská Bystrica. Zmluvu na jeden rok podpísal s účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava.

V klube z hlavného mesta už pôsobil v sezóne 2014/2015, ale iba ako asistent. „Už vtedy som dostal ponuku pokračovať ako asistent, ale chcel som byť hlavný tréner, čo mi umožnili v Banskej Bystrici, kde som bol navyše veľmi spokojný. Mal som tam podporu manažmentu, ktorý veril v moju prácu. Ponuka z KHL bolo zadosťučinenie za moju prácu v Banskej Bystrici. Takáto ponuka sa neodmieta, pretože už nemusí prísť. Po troch rokoch som sa potreboval posunúť ďalej a skúsiť niečo nové,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Országh.

Dohoda so Šteflom o hráčoch

Štyridsaťjedenročný niekdajší krídelník chce nadviazať na skauting a výber hráčov z Banskej Bystrice. Spoliehať sa pritom bude na vlastných ľudí.

„Hneď pri prvom stretnutí sme sa s pánom Oldřichom Šteflom (športový manažér, pozn.) dohodli, že ak to má fungovať, tak to bude tak, ako som to mal zabehnuté v Banskej Bystrici – všetci hráči pôjdu cezo mňa. Mám svoj okruh skautov. Mám kontakty na trénerov či hráčov. V Bystrici to fungovalo tak, že som dal manažérovi určité tipy na hráčov, akých do mužstva potrebujem. Potom prišli do tímu určití hráči, ktorých som si overoval u manažérov, trénerov a spoluhráčov. Nie však u agentov, pretože agent by dnes možno predal ešte aj mňa ako hráča. Bola to moja podmienka, ktorá zatiaľ platí. Všetci hráči, s ktorými jednáme, prešli aj mojimi rukami a je to nastavené tak, ako si to predstavujem. Mám veľa kontaktov doma, v Česku aj v zahraničí. Využíval som ich počas pôsobenia v Banskej Bystrici a budem ich využívať aj v Slovane,“ prezradil Országh, ktorý v sezóne 2017/2018 pracoval aj ako asistent trénera slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho, predtým pomáhal aj Vladimírovi Vůjtkovi.

Gro bratislavského tímu by mali tvoriť slovenskí hokejisti. „Kostra by mala byť spravená zo slovenských hráčov, zvyšok sa dopĺňa zo zahraničných. Veľa slovenských hráčov je dnes už podpísaných v iných kluboch. Budeme s nim jednať aj počas sezóny a ak budú mať záujem, budeme iba radi. Aj v Banskej Bystrici som skladal mužstvo najmä z domácich hráčov. Na niektorých pozíciach však máme veľký deficit – ide napríklad o centrov či ofenzívnych obrancov. Tieto pozície musím obsadiť zahraničnými hráčmi. Z hokejistov, ktorých máme aktuálne k dispozícii, viem povedať, že najmä tretia a štvrtá formácia by mala byť určite zložená najmä zo slovenských hráčov, lebo nám trochu chýba kreativita. Možno Marek Viedenský by mal byť vyššie. V hre sú aj dvojcestné kontrakty pre mladých hráčov, ktorí by mali striedavé štarty v extralige.“

Totálny bojkot fanúšikov

Országh do Slovana neprichádza práve v najpríjemnejšej atmosfére. Najvyššie vedenie HC Slovan Bratislava sa rozhodlo podržať fanúšikmi neobľúbeného športového manažéra Oldřicha Štefla na úkor generálneho manažéra Patrika Zimana, v ktorom priaznivci videli nádej na lepšie zajtrajšky.

Ziman v apríli navrhol odvolanie Štefla, ale odpovede sa nedočkal a tak sa sám rozhodol pre odchod z klubu. Fanúšikovia jediného slovenského zástupcu v KHL nie sú spokojní s novovzniknutou situáciou a vyhlásili „totálny bojkot“.

„Určite by som bol radšej, keby bola v klube trošku iná atmosfére, ale niektoré veci ja neovplyvním. Pre mňa je dôležité nastavenie mužstva. Moja práca je najmä v šatni s hráčmi a tomu sa budem venovať. Je to jediná vec, ktorú môžem ovplyvniť. Je dôležité, aby ekonomika v klube fungovala. Bratislava je destinácia, kde hráči chcú chodiť. Sú tu fantastickí fanúšikovia. Mojou úlohou je pokladať čo najlepšie mužstvo, i keď na to už nie je veľa času. Budeme pracovať s tým, čo je k dispozícii,“ uviedol rodák z Banskej Bystrice.