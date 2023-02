Gröhling je rád, že Hegerova vláda padla, spokojní sú podľa neho mnohí. Šipoš vníma SaS ako politických gymnastov

Podpredseda strany Sloboda a solidarita (SaS) a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling je rád, že padla táto vláda.

„Som rád, že sme urobili tento krok,“ povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Koniec marazmu

Občania si podľa neho priali koniec marazmu a mnohí politici sú podľa neho tiež spokojní s riešením, a to napriek tomu, že to nevyslovia nahlas.

Strana SaS už v lete zadefinovala, čo je jej cieľom, no v septembri pochopili, že to nie je len o Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ale aj o vláde ako takej.

Gröhling si nemyslí, že verejnosť treba zaťažovať tým, kto aký termín predčasných volieb navrhol, za podstatné považuje, že došlo k dohode. SaS podporila septembrový termín volieb.

Možnosti boli tri

OĽaNO chcelo, aby táto vláda riadne dovládla do konca, tvrdí predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš.

Uviedol, že mali tri možnosti, a to neísť do predčasných volieb a pokračovať do riadneho termínu s úradníckou vládou, mať predčasné voľby v prvom polroku, a napokon kompromisný 30. september.

Šipošovi bolo osobne jedno, kedy by boli, podstatné pre neho bolo, aby došlo k dohode. Stranu SaS vníma ako politických gymnastov. Narážal tým na viaceré politické kroky SaS, ktoré označil ako „saltá“.

Pomoc rodinám

Predseda hnutia Matovič je zo Šipošovho pohľadu človek, ktorý reaguje, keď mu niekto robí zle. Keď do neho niekto stále rýpe, Matovič je taká povaha, že to na rovinu povie.

Pravda je podľa poslanca Šipoša tá, že návrh OĽaNO na 200 eur mesačne na deti a pomoc rodinám bola kameňom úrazu pre SaS, ktorý viedol k ultimátu o odchode z vlády.