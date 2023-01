Gröhling si nevie a ani nechce predstaviť, že by sa SaS stala súčasťou Modrej koalície. K Nicholsonovej má postoj iný

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling si vie predstaviť, že by s Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá ohlásila vznik vlastnej strany Jablko, vedeli „hodnotovo spolupracovať“. Povedal to v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

„Naše hodnoty sú veľmi podobné,“ uviedol. Strana SaS pôjde do nasledujúcich parlamentných volieb samostatne.

SaS bude predstavovať nové tváre

„Ale uvidíme, čo nám nasledujúce mesiace prinesú. Keď nastane situácia, že by iné osobnosti chceli byť súčasťou našej strany, tak asi o tom budeme debatovať, aj pán predseda povedal, že budeme predstavovať nejaké nové tváre,“ doplnil Gröhling.

Podľa svojich slov si nevie a ani nechce predstaviť, že by sa SaS stala súčasťou Modrej koalície Mikuláša Dzurindu, ktorá chce spájať liberálnych aj konzervatívnych demokratických politikov.

Hovoria o spájaní, no zakladajú vlastné strany

„Ja nerozumiem tomu, prečo si ľudia, ktorí hovoria o spájaní, zakladajú vlastné strany, je to paradox,“ povedal na margo Modrej koalície. Zároveň dodal, že tu už bolo mnoho strán, ktoré vystrelili a potom nasledovalo sklamanie voličov, spomenul Sieť, Skok, Za ľudí a stranu 99%.

Šéf SaS Richard Sulík sa nedávno vyjadril, že septembrový termín preferujú aj preto, že orgány činné v trestnom konaní budú môcť v pokoji a bez zasahovania dokončiť rozrobené kauzy. Opozičná strana Smer-SD tvrdí, že bývalá koalícia chce septembrový termín preto, aby ich dovtedy stihli zavrieť a odvoláva sa pritom aj na to, čo povedal Sulík.

„Ja by som to tak nevyslovil, ako to bolo povedané a nemyslím si, že to bolo až tak správne,“ reagoval na vyjadrenie svojho straníckeho šéfa Gröhling.