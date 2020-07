Gröhling vysvetľoval svoju diplomovku poslancom Za ľudí, Marcinková nechce byť jeho „katom“

Nie je dôvod na to, aby Branislav Gröhling (SaS) odstúpil z funkcie ministra školstva. Po štvrtkovom rokovaní poslaneckého klubu strany Za ľudí, na ktorom sa zúčastnil aj šéf rezortu školstva, to povedala predsedníčka klubu Jana Žitňanská.

„Zdrojovanie v jeho diplomovej práci nebolo také, aké malo byť, on si to aj sám priznal, ale to nie je dôvod na to, aby odstúpil,“ uviedla Žitňanská. Podobný názor podľa jej slov zastáva väčšina poslaneckého klubu Za ľudí. „Pán minister si ponesie túto kauzu so sebou, čo je pre neho, vzhľadom k tomu, aký je človek, dostatočný trest,“ myslí si Žitňanská.

Minister ukázal licenčnú zmluvu

Žitňanská doplnila, že medzi jeho diplomovkou a záverečnými prácami predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) či bývalého šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) je diametrálny rozdiel.

Koaličná poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) sa nestotožňuje s tvrdením, že v prípade Gröhlingovej diplomovky ide o plagiát, aj keď nejde podľa jej slov o nejaký „výrazný akademický počin“.

„Pre mňa bolo najväčším problémom to, prečo minister svoju prácu utajil a toto nám vysvetlil dosť dôveryhodne. Ukázal nám aj licenčnú zmluvu a aj keď nie som človek, ktorého je ľahké presvedčiť, toto ma presvedčilo,“ ozrejmila Marcinková. Z týchto dôvodov preto nechce byť ministrovým „katom“.

Korektný koaličný poslanec Kollár

Podľa poslanca Tomáša Valáška (Za ľudí) je otázkou, či Gröhling dokáže presvedčiť akademickú a študentskú obec o potrebe reforiem. „Zaslúži si šancu vyskúšať to. Navyše, ukazuje sa, že slovenské školstvo potrebuje ešte zásadnejšiu reformu, ako sme si mysleli,“ dodal.

V poslancovi Miroslavovi Kollárovi (Za ľudí) vyvolávajú aj naďalej pochybnosti niektoré veci, ktoré sa týkali citovania v ministrovej práci.

Nevidí to však tiež ako dôvod na jeho odstúpenie z funkcie. Ak by prišiel z radov opozície návrh na odvolanie Gröhlinga, Kollár sa bude správať ako „korektný koaličný poslanec“. „Za opozičné návrhy na odvolanie ministrov sa proste v slušnej koalícii nehlasuje,“ uzavrel Kollár.