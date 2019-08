Grónsko síce nie je na predaj, no jeho cena by sa pohybovala v miliardách až biliónoch dolárov

V súvislosti s úvahou amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnej kúpe Grónska, toto autonómne územie Dánska síce vyhlásilo, že nie je na predaj, ale americká televízia CNN zisťovala, koľko by najväčší ostrov sveta mohol USA stáť.

Ak by sme sa pozreli do histórie, Grónsko by stálo prinajmenšom 1 mld. USD, píše CNN na svojej internetovej stránke. V roku 1946 totiž USA ponúkli Dánsku za Grónsko 100 mil. USD v zlate, čo je dnes po zohľadnení inflácie 1,3 mld. USD.

Extrémna cena

CNN dodáva, že USA od Dánska v roku 1917 kúpili dnešné Americké Panenské strovy za 25 mil. USD v zlate, čo je v súčasnosti zhruba 500 mil. USD.

V prípade Grónska dnes, „aj keby sa v princípe dosiahla dohoda, cena by bola extrémne vysoká. Išlo by o miliardy, možno aj bilióny,“ povedal pre CNN Iwan Morgan z University College London. Dodal, že súčasťou takejto kúpy by boli dohody a legislatívny proces v Dánsku, Grónsku a pravdepodobne aj v Európskej únii.

Sociálne výdavky

Nečerpané ložiská ropy, plynu a minerálov v Grónsku by mohli byť atraktívne, ale Tim Boersma z Columbijskej univerzity pre CNN uviedol, že „z hľadiska energetiky a surovinových zdrojov je Grónsko krajinou, ktorá je iba okrajovo rozvinutá a nemá základnú infraštruktúru“.

Kúpa Grónska by zároveň znamenala prevzatie sociálnych výdavkov, dodáva CNN s tým, že na ostrove je 9-percentná nezamestnanosť, pričom osobitne vysoká je medzi mládežou a Grónsko je výrazne závislé od financií z Dánska.