Grosjean po hrôzostrašnej nehode v Bahrajne poďakoval systému Halo, ktorý v minulosti kritizoval (video)

Francúzsky pilot motoristickej F1 Romain Grosjean v nedeľu len o chlp unikol najhoršiemu. Počas Veľkej ceny Bahrajnu na okruhu v Sakhire mal nepríjemnú haváriu, po náraze do zvodidiel jeho monopost vzbĺkol a zdalo sa, že len zázrak ho dostane na slobodu.

Zachoval duchaprítomnosť

Plamene totiž šľahali tak silno, že záchranné zložky nemali šancu sa k Francúzovi dostať a vytiahnuť ho do bezpečia.

Grosjean však zachoval duchaprítomnosť, zozbieral zvyšky síl a dostal sa z vozidla mimo dosah ohňa. Z incidentu vyviazol bez zlomenín, avšak otrasený s modrinami a menšími popáleninami.

Systém Halo v minulosti kritizoval

Z nemocnice sa už stihol prihovoriť fanúšikom. „Chcem vám len povedať, že som v poriadku. Ďakujem všetkým za slová podpory,“ povedal vo videu na instagrame 34-ročný člen stajne Haas.

Paradoxom je, že život mu zachránil ochranný systém Halo, ktorý pri jeho zavedení do praxe kritizoval. „Keď oznámili jeho zavedenie, bol to smutný deň a pre formulu 1. Som proti Halo,“ hovoril v roku 2017 Grosjean, cituje ho web iDNES.cz.

Nedeľa 29. novembra 2020 však úplne zmenila jeho pohľad na vec. Grosjean priznal svoju chybu a tzv. svätožiare ďakoval za záchranu života. „Pred pár rokmi som nebol za zavedenie systému Halo, ale teraz si myslím, že je to to to najlepšie, čo sa v F1 stalo. Bez toho by som tu teraz nehovoril. Takže ďakujem,“ povedal Francúz.