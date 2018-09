Guľa si uvedomuje dôležitosť pred dvojzápasom s Talianskom a Islandom

BRATISLAVA 1. septembra WebNoviny.sk) – Hotel X-bionic v modernom multišportovom komplexe v Šamoríne bude v prvú septembrovú nedeľu od 15.00 h dejiskom zrazu hráčov a realizačného tímu slovenskej futbalovej reprezentačnej „dvadsaťjednotky“ pred medzištátnymi zápasmi proti Taliansku (6. septembra) a Islandu (11. septembra).

Taliani preveria našich futbalistov

Kým meranie síl v Dunajskej Strede s talianskymi rovesníkmi bude iba prípravným zápasom, duel na Islande bude kvalifikačným súbojom o postup na budúcoročné ME hráčov tejto vekovej kategórie v Taliansku. Hostitelia spomínaného európskeho šampionátu mladíkov budú tímom, ktorý pred súbojom na Islande dôkladne preverí aktuálnu výkonnosť tímu SR „21“.

Uvedomuje si to aj nový kormidelník slovenskej „dvadsaťjednotky“ Adrián Guľa, ktorý v minulých dňoch často cestoval za futbalom do zahraničia. Ak bola možnosť nevynechal žiadny dôležitý zápas svojich súčasných zverencov. S mnohými z nich sa stretol osobne, resp. delil sa s nimi o svoje poznatky aj telefonicky. Po radu zašiel aj do Prahy za svojimi predchodcami – Pavlom Hapalom a Otom Brunegrafom.

Diváci v Dunajskej Strede uvidia výborný zápas

„Okrem toho, že sme pozorovali našich chlapcov, potrebovali sme sledovať aj súperov. Bolo treba zaostriť aj ich vystúpenia, zmapovať ich kvalitu. Všetci si uvedomujeme, že budeme mať dočinenia s kvalitnými mužstvami, s vynikajúcimi hráčmi. Najmä chlapci, ktorí v súčasnosti pôsobia v Taliansku, vnímajú stretnutie v Dunajskej Strede ako veľkú výzvu. Chcú si zmerať sily s talianskymi rovesníkmi a ukázať svoju futbalovú kvalitu,“ zdôraznil Guľa a pokračoval: „My sa veľmi tešíme. Budeme hrať doma – a súperom bude Taliansko. To je stále vysoká kvalita. Mladí Taliani sú zárukou toho, že diváci v Dunajskej Strede sa môžu tešiť na zaujímavú medzištátnu konfrontáciu hráčov tejto vekovej kategórie.“

Pre nového kormidelníka tímu SR „21“ bude zápas s talianskymi rovesníkmi veľmi vítanou generálkou pred dôležitým kvalifikačným súbojom, ktorý jeho zverencov čaká 11. septembra na Islande proti tamojšej reprezentácii. „V tomto kvalifikačnom zápase hráme ešte o veľa. Stále sme v hre o postup do baráže. Šanca stále žije,“ zdôraznil Guľa, ktorý chce so svojim mužstvom výkonmi napodobniť generáciu úspešných „hapalovcov.“

Cieľ je baráž a postup na majstrovstvá Európy

„Chceme nadviazať na výsledky, ktoré urobili chlapci pod bývalým realizačným tímom. Chceme sa naďalej zaslúžiť o to, aby sa slovenský mládežnícky futbal naďalej viezol na vlne veľkej eufórie, ktorú bývalá „dvadsaťjednotka“ vyvolala najmä výbornými výkonmi na ME v Poľsku. Sme pripravení naďalej čerpať z tej pozitívnej energie i z tých silných emócií,“ definoval Guľa podstatu svojho snaženia pri kormidle družstva mladých reprezentantov.

Niekdajší dlhoročný kouč AS Trenčín či MŠK Žilina Guľa na svojich nových zverencoch badá najmä veľké odhodlanie. „Po poslednom dvojzápase získali novú šťavu a energiu. Idú sa pobiť o barážový zápas. Už keď sme sa pri úvodných rozhovoroch videli, viacerí zdôrazňovali, že keď sme sa už dostali na dosah baráže, idú hrať o túto šancu. Chcú ísť na budúcoročný šampionát do Talianska. To je najdôležitejšie v celej našej príprave. Dobre sa nachystať na posledné súboje, ktoré nás ešte čakajú v závere kvalifikácie,“ povedal.

Veľký potenciál

„Robíme všetko pre víťazstvo, chlapci sú tak nadstavení a chcú sa ukázať nie iba pred nami, ale aj pred fanúšikmi. Chystajú sa potvrdiť svoje kvality. Chcú ukázať svoj potenciál . Viacerí z nich v lete prestúpili do nových klubov. Chcú potvrdiť, že noví zamestnávatelia urobili dobre, keď ich kúpili. Keď v oboch súbojoch, ktoré nás teraz čakajú, pôjdu na doraz, budem spokojný,“ reagoval Guľa na otázku agentúry SITA.

„Budem spokojný, keď budú do poslednej sekundy hrať o víťazstvo. Pretože tým víťazstvom získajú ďalšiu motiváciu, dostanú chuť do ďalších zápasov. O to nám teraz, v tejto fáze kvalifikácie ide,“ konštatoval 43-ročný rodák z Novák, ktorý hráčsky rástol v ligových kluboch nie len na Slovensku, ale aj v Česku.

Bénes s Haraslínom po zraneniach

„Teraz je pre nás podstatné, aby sme podchytili prvé dni na zraze najmä zdravotný stav. Hovorili sme, že Lacko Bénes je po zranení. Potrebuje hrať súťažný zápas. Potrebuje si otestovať fyzickú kondíciu a výdrž,“ priblížil náplň septembrového sústredenia v Šamoríne a pokračoval: „Hovoril som s trénerom Lechie Gdaňsk o Lukášovi Haraslínovi. Tiež je po zranení, preto nemá za sebou ešte plnú záťaž. Budeme na to brať ohľad. Budeme sa snažiť vrátiť ich do zápasového diania postupne. Preto vítam súboj s Talianskom. Uvidíme, či chlapci, ktorí majú nejaké zápasové manko, dokážu plnohodnotne naskočiť do diania. Ďalší hráči sú zasa plne vyťažení v európskych pohárových súťažiach. Či už je to Andrej Kadlec, Erik Jirka, Martin Šulek alebo Denis Vavro. Aj to musíme zohľadniť. Ako tréneri to všetko musíme pozorne vnímať a rešpektovať.“

Napriek týmto okolnostiam chcú Guľa a jeho realizačný tím postaviť do oboch blížiacich sa medzištátnych duelov, čo najsilnejšiu zostavu. „Vždy chceme postaviť to najlepšie, čo máme k dispozícii. Tá zostava je predsa reprezentačná. Musí mať kvalitu. Hráčov si vyberáme my – tréneri. Podľa toho, kto z hráčov bude k dispozícii, vždy budeme hrať v plnej sile. Ideme reprezentovať Slovensko. Neprichádza do úvahy žiadna kalkulácia či špekulácia. Do zápasov pošleme tých hráčov, o ktorých sme presvedčení, že budú úspešní. Každý tréner pracuje na tom, aby jeho zostava bola víťazná,“ uzavrel lodivod slovenskej futbalovej „dvadsaťjednotky“ Adrián Guľa