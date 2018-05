Guľa začal na lavičke slovenských mladíkov bezgólovou remízou, Vantruba chytil pokutový kop

KIŠIŇOV 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbalisti do 20 rokov remizovali s domácimi rovesníkmi v Moldavsku 0:0 v stredajšom prípravnom stretnutí.

Na lavičke SR sa premiérovo predstavil nový tréner Adrián Guľa. Bližšie k triumfu mali domáci, no v 88. min brankár Martin Vantruba chytil pokutový kop.

Pre slovenskú dvadsiatku to bol prvý zápas od januárového prípravného duelu v Aténach proti Grécku, vtedy ešte pod vedením Pavla Hapala podľahli 0:1.

Prípravné stretnutie futbalistov do 20 rokov

streda

KIŠIŇOV

Moldavsko – Slovensko 0:0

Zostava SR: Vantruba – Vallo, Bednár, Oravec (46. Petro), Kozlovský (56. Sluka) – Blažek – Adamec (84. P. Varga), Sedláček (56. Halgoš) – Kvocera (30. Jedinák), Boženík (75. R. Kružliak), Tomič (75. Guláš)

Hlas (zdroj: SFZ):

Adrián Guľa (tréner SR „20“): „Chcel som vidieť čo najviac chlapcov v akcii a v tréningovom procese. Chceli sme si vyskúšať systém, ktorý sme sa snažili do nich vtlačiť za tento krátky čas. Mrzí ma zranenie Kvoceru, verím, že bude v poriadku. Chlapci v osi ihriska podali dobrý výkon – od Vantrubu cez Bednára, Blažeka, Adamca až Boženíka. Potešil ma napríklad aj Michal Tomič. Potešilo ma, že sme boli tímoví a hrali sme to, čo sme si povedali. Pri penalte bolo dôležité, že Maťo Vantruba ostal pokojný. Zažil som to tu už aj so Žilinou v Európe.“