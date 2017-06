Gulijev a Volko zabehli na P – T – S v Šamoríne skvelé výkony, o rekordy ich obral silný vietor

ŠAMORÍN 17. júna (WebNoviny.sk) – Dvojstovku mužov na 52. ročníku medzinárodného atletického mítingu P – T – S v Šamoríne vyhral úradujúci vicemajster Európy Turek azerbajdžanského pôvodu Ramil Gulijev vynikajúcim časom 19,98, ktorý je o 14 stotín lepší ako rekord mítingu Nigérijčana Adenikena z roku 1993.

Z historických tabuliek mítingu ho však nevymazal, lebo v cieľovej rovinke mu fúkal do chrbta vietor-uragán +7,1 m/s, pričom povolené sú maximálne dva metre.

„Keď som sem prišiel, s trénerom sme povedali, že sa pokúsime o nový rekord mítingu. Vydal som zo seba maximum, ale v úvode sme mali silný protivietor, v závere nám však vietor pomohol,“ povedal 27-ročný Gulijev.

Nebyť prisilného vetra by bol rekordný aj čas Jána Volka, ktorý finišoval tretí za 20,58 a okrem Gulijeva ho zdolal už len Kanaďan Rodney (20,29), olympijský medailista v štafete na 4 x 100 m. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko dosiahol o 8 stotín lepší čas ako je jeho slovenský rekord z 13. mája tohto roka.

„Viac sa nedalo. Bol to boj s vetrom, nie som zvyknutý na taký silný,“ povedal halový vicemajster Európy na 60 m Ján Volko „Po štarte som upaľoval vpred spolu s favoritmi, no v závere mi už došli sily, bola to náročná dvojstovka.“

VÝSLEDKY:

MUŽI

200 m (+7,1 m/s): 1. Gulijev (Tur.) 19,98, 2. Rodney (Kan.) 20,29, 3. Ján Volko (SR) 20,58

400 m prek.: 1. Flannery 50,98, 2. Rodgers (obaja V. Brit.) 51,13, 3. Hanekom (JAR) 51,18,… 7. Jakub Bottlík (SR) 53,59

trojskok: 1. Swiderski (Poľ.) 16,53, 2. A. Díaz (Kuba) 16,46, 3. Tomáš Veszelka 16,36 (+3,5, reg. 16,33),… 7. Martin Koch 15,37, 8. Ján Šuba (všetci SR) 15,16

kladivo: 1. Fajdek 78,67, 2. Nowicki (obaja Poľ.) 76,04, 3. Marcel Lomnický 74,86,… 8. Libor Charfreitag (obaja SR) 67,11

3000 m chôdza: 1. Shange (JAR) 11:14,49, 2. Losev (Ukr.) 11:27,46, 3. Milan Rízek 11:37,87, 4. Miroslav Úradník 11:44,75, 5. Dominik Černý (všetci SR) 11:56,52

ŽENY

200 m (+2,5): 1. Kielbasinská (Poľ.) 23,25, 2. Pírková (ČR) 23,41, 3. Bazolová (POrtug.) 23,41, 4. Alexandra Bezeková (SR) 23,67

800 m: 1. Traceyová (V. Brit.) 2:04,25, 2. Adenechová (Et.) 2:04,51, 3. Ajoková (Uganda) 2:04,77,… 7. Alexandra Štuková (SR) 2:05,89

kladivo: 1. Wlodarczyková (Poľ.) 75,11, 2. Skydanová (Azerb.) 72,47, 3. Wang Čeng (Čína) 72,20,… 7. Nikola Lomnická 64,17, 8. Martina Hrašnová (obe SR) 60,63

Vložené behy:

Muži – 100 m, A-beh (+3,0): 1. Opavský 10,75, 2. Puchovský 10,88, 3. Benda 10,98, B-beh (+3,1): 1. Záleský (ČR) 10,37,… 3. Turčáni 10,75, 4. Bujna 10,75, 5. Rigler (všetci SR) 10,86.

Ženy – 100 m prek. (+3,6): 1. Takácsová 14,15, 2. Baňovičová 14,17, 3. Šibová (všetky SR) 14,21.