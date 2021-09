Gunda – prasa, ktoré možno zmení váš pohľad na svet

Do kín prichádza fascinujúci dokumentárny film o živote hospodárskych zvierat. Za jeho vznikom stoja, oceňovaný režisér Viktor Kossakovsky a producent, oscarový herec a aktivista Joaquin Phoenix. GUNDU uvidia diváci v kinách od 30. septembra.

Film zobrazuje každodenný život zvierat na farme. Hlavnými postavami príbehu sú, prasa Gunda, dve kravy a jedna jednonohá sliepka. Kossakovsky filmom pripomína, že my ľudia obývame planétu s miliardami rôznych zvierat, o ktorých správaní a prežívaní takmer nič nevieme, alebo vedieť nechceme. Režisér filmom dojímavo rekalibruje náš morálny vesmír a pripomína nám hodnotu života a tajomstvo všetkého vedomia zvierat, vrátane toho nášho vlastného.

Foto: Filmtopia

GUNDA je hypnotizujúci pohľad na každodenné prežívanie rôznych živočíšnych druhov, ktoré je obvykle a možno aj úmyselne skryté mimo náš pohľad. Film neuveriteľným spôsobom zachytáva zvieracie emócie, radosť, zvedavosť, hravosť, paniku, zúfalstvo, totálnu porážku a krutý podvod, ktorému nakoniec všetky stoja tvárou v tvár. Tiež potvrdzuje to, že všetky živočíšne druhy, vrátane toho nášho reagujú a vyrovnávajú sa s udalosťami v životoch rovnako. Kossakovsky vytvoril vnútornú meditáciu o existencii, ktorá presahuje bežné bariéry, ktoré oddeľujú druhy. Film pozoruje a sleduje, je nakrútený mimoriadne citlivo a detailne a nezobrazuje žiadne kruté scény, ktoré by mohli divákov odradiť od toho, aby si ho pozreli.

„Dokumentárny film je výborným nástrojom na zobrazenie reality sveta, na ukázanie vecí ktoré sami nevidíme, nechceme vidieť, alebo na ktorých sme sa kolektívne zhodli, že ich vidieť nebudeme a tak si dovolíme na ne nemyslieť. GUNDA je tu preto, aby ľudia videli aj tieto zvieratá ako vnímajúce, cítiace bytosti a má ich povzbudiť k zamysleniu sa nad svojim svedomím a sebectvom. GUNDA je najosobnejší a najdôležitejší film, ktorý som ako filmár a ľudská bytosť nakrútil.“ Viktor Kossakovsky

Foto: Filmtopia

Kossakovsky vyrastal ako mestské dieťa. Keď mal štyri roky, strávil niekoľko mesiacov na vidieku, kde sa stretol s Vasyom. Vasya sa stal jeho najlepším a najdrahším priateľom. Čas, ktorý spolu strávili vnímal ako najcennejšie spomienky na detstvo. Jedného dňa Vasyu zabili a spravili z neho bravčové rezne, ktoré podávali počas silvestrovskej večere. Bol zdevastovaný a šokovaný a na základe tejto zrady sa stal pravdepodobne prvým vegetariánskym dieťaťom v Sovietskom zväze. V dôsledku tejto spomienky túžil počas svojej kariéry nakrútiť film o zvieratách, s ktorými zdieľame Zem, film o živých cítiacich bytostiach, bez toho, aby ich povyšoval, humanizoval, bez sentimentu a bez vegánskej propagandy. Snažil sa o to takmer tri desaťročia. Po stretnutí s nórskou producentkou Anitou Rehoff Larsen, ktorá zariskovala a rozhodla sa s ním do filmu ísť, sa jeho sen začal napĺňať. Gundu stretli na nórskom vidieku už v prvý deň obhliadok. Gunda je na obraze viac ako polovicu celkového času filmu a až do jeho záveru je mimoriadne silnou postavou. Na pochopenie jej emócií a zážitkov a na jej porozumenie nie je vo filme potrebný zvukový komentár. Film je preto nakrútený bez akýchkoľvek titulkov, zvukových komentárov a hudby. Stačí ho sledovať a prežívať. Podstatou filmu je obraz, nie rozprávanie. Diváci si urobia vlastný názor bez toho, aby ich k niečomu viedol.

Foto: Filmtopia

GUNDA mala premiéru v minulom roku počas Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne. Vzbudila veľký záujem, stala sa hitom festivalu a bola predaná do desiatok krajín sveta. Americká Akadémia filmových umení a vied ju začiatkom roka uviedla na shortliste ocenení Oscar® v kategórii dokumentárny film.

„Keď hovoríme o globálnom otepľovaní, o zmene klímy a o záchrane planéty, hovoríme o škodách, ktoré planéte spôsobujeme. Ale čo robíme pre to, aby sme to zmenili? Nič. Iba o tom hovoríme. Ak chceme zachrániť planétu, jednou z vecí, ktorú by sme mali urobiť je, že prestaneme jesť mäso, pretože 30% škôd, ktoré našej planéte páchame, pochádza z mäsového priemyslu. Tak to jednoducho je. Najskôr potrebujeme miliardy zvierat zabiť, potom ich musíme zmraziť, ďalej prepraviť, nakrájať a uvariť. Nie je potrebné začínať revolúciu, stačí urobiť iba jednu vec, nejesť mäso alebo jeho konzumáciu obmedziť.“ Viktor Kossakovsky

Foto: Filmtopia

Výkonným producentom GUNDY je Joaquin Phoenix, ktorého poznajú diváci ako celosvetovo známeho a oceňovaného herca. Phoenix je však aj celoživotným podporovateľom práv zvierat a aktivista. Jeho láska k zvieratám a úcta k životnému prostrediu sa odráža v jeho aktivitách. V roku 2019 sa stal tvárou kampaní organizácie PETA, s ktorou dlhodobo spolupracuje. V roku 2020 bol spolu s Jane Fonda zatknutý počas protestov proti klimatickým zmenám. Už v detstve vnímal zabíjanie zvierat ako hrubé zneužívanie moci človekom a ako nespravodlivosť. V troch rokoch sa stal vegánom. Pri preberaní ocenenia Oscar® za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme JOCKER, upozornil na zlé životné podmienky zvierat, ich zneužívanie v mliekarenskom priemysle, drancovanie prírody a vymieranie živočíšnych druhov, za ktoré je zodpovedné sebecké správanie sa človeka.

Pracoval na dokumentárnych filmoch o životných podmienkach zvierat a o vegánstve. V roku 2005 nakrútil dokument EARTHLINGS / Pozemšťania / o zneužívaní zvierat ľudstvom, ich nezmyselnému zabíjaniu pre zábavu, konzumáciu, či pre vedecký výskum. Za film a aktivity na podporu práv zvierat mu bola v roku 2005 na festivale v San Diegu udelená Humanitárna cena.

Film prináša do kín spoločnosť Filmtopia.

Foto: Filmtopia

