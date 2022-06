Gyimesi chce hlasovať za odvolanie Sulíka, Naď mu radí vrátiť sa do štandardných koľají (video)

Koaličný poslanec György Gyimesi (OĽaNO) by sa mal vrátiť do „štandardných koľají“, kde sa nachádzal prvý rok fungovania vládnej koalície.

Po stredajšom rokovaní vlády to pre médiá povedal minister obrany a jeho stranícky kolega Jaroslav Naď. Reagoval tak na tvrdenie poslanca, že podporí v parlamente odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

„Vzhľadom na jeho kroky, ktoré realizuje posledné týždne, by ma to (hlasovanie za odvolanie Sulíka, pozn. SITA) neprekvapilo, ale opakovane tvrdím, že je dosť inteligentný, na to aby vedel, že toto je zásadné porušenie koaličnej zmluvy,“ skonštatoval Naď.

Doplnil, že je možné, že pri odvolávaní Sulíka sa v koalícii nájde pár jedincov, ktorí preukážu „svoju pomýlenosť“, on osobne si však nemyslí, že by Sulíka odvolali.