Gyimesi: Kollár v Dubaji? Ja som bol v Maďarsku a OĽaNO nemá dvojitý meter v prípade SaS a Sme rodina

Krúpa v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko poukázal na to, že keď bol Boris Kollár (Sme rodina) v Dubaji, bolo to v poriadku, pričom predtým OĽaNO veľmi kritizovalo Richarda Sulíka (SaS) za Dubaj. Gyimesi odmietol, že by v OĽaNO používali dvojaký meter voči SaS a svojmu koaličnému partnerovi Sme rodina.

„Kvôli čomu by sa malo kritizovať, že Boris Kollár bol v Dubaji na štyri dni, keď práve nezasadal parlament? Ja som bol v čase tohto voľna v Maďarsku,“ reagoval Gyimesi.

Zároveň obvinil SaS, že kolaboruje s opozíciou a so Smerom-SD. „Keď Robert Fico v parlament zakričí „karty von“, tak SaS vybrala karty. Počúvajú na povel Roberta Fica,“ povedal Gyimesi. Krúpa to jednoznačne odmietol. Podľa jeho názoru je to koalícia a OĽaNO, kto kolaboruje, a to s fašistami.

Gyimesi povedal, že nezaradení poslanci parlamentu Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Štefan Kuffa, ktorých opozícia obviňuje z toho, že kolaborujú s koalíciou, nie sú žiadni fašisti. Osobne ich považuje za konzervatívnych poslancov, ktorí majú svoji hodnoty, ktoré prezentujú možno niekedy nevhodnejším, niekedy vhodnejším spôsobom. Gyimesi nemá žiadny problém s tým, ak títo poslanci podporia štátny rozpočet.