Gyimesi sa zastal pedagóga, ktorý vyučuje, že dvaja ľudia rovnakého pohlavia nie sú rodina. OĽaNO vraj za ním stojí

Poslanec OĽaNO György Gyimesi sa v sobotu v relácii RTVS – Rádio Slovensko Sobotné dialógy zastal pedagóga Mária Schwarza z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý študentov učí, že dvaja rovnakého pohlavia netvoria rodinu, takisto ani vdova s deťmi.

Odkázal mu, že OĽaNO za ním stojí

„Vyučuje svojich študentov to, čo už tisícky rokov platí, že manželstvo je zväzok jedného muž a jednej ženy, za to teraz čelí veľkému liberálnemu džihádu a šikane. Chcel by som mu týmto odkázať, že my za ním stojíme,“ povedal Gyimesi. Ako ďalej dodal, takáto definícia manželstva je aj v Ústave SR, a tak je to správne.

„Keď poviete, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, tak to nie je homofóbne. Dnes sa však už z nenormálnosti stáva normálnosť,“ vyhlásil Gyimesi.

LGBTI ľudí netreba démonizovať

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa mu oponoval, že v Ústave SR je rovnako zakotvené aj to, že všetci ľudia majú rovnaké práva.

„Bigotnosť, spiatočníctvo, falošné dušpastierstvo a tmárstvo. Toto sú všetko tie dôvody, ktoré doviedli Slovenskú republiku do tej situácie, že nie sme pokrokovou krajinou a krajinou otvorených myslí a snažíme sa brzdiť všetko cudzie,“ povedal Krúpa.

Ľudí z LGBTI komunity netreba podľa jeho slov marginalizovať a démonizovať, ale naopak, dať im práva, na ktoré majú nárok.

„Tisícky rokov tu fungovala aj falošná morálka v katolíckej cirkvi, keď pápež Alexander V. mal deti a konkubíny a prezentoval sa ako konzervatívny pápež,“ dodal Krúpa.