Gyimesi skritizoval mienkotvorné média, novinári podľa poslanca strašia maďarskou inváziou na Slovensko

Debata o obrannej dohode s USA vyplavila na povrch aj problém neuveriteľného strachu z Maďarov. Poslanec Národnej rady SR (NR SR) György Gyimesi (OĽaNO) to povedal na dnešnej tlačovej konferencii.

Maďarská invázia na SR

Odvolával sa na článok v denníku Sme, v ktorom autor prirovnával napadnutie Ukrajiny Ruskom napadnutiu Slovenska Maďarskom. V podobnom duchu sa malo niesť aj jedno video spravodajského portálu Aktuality.sk a denníka Postoj.

Poslanec poukázal na to, že Maďarsko je členom Európskej únie a NATO, a poukázal aj na vyjadrenie šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) o tom, že vzťahy Slovenska a Maďarska nikdy neboli lepšie ako v súčasnosti.

„Na pozadí tohto strašia novinári a komentátori inváziou maďarských vojsk na územie Slovenskej republiky,“ povedal Gyimesi.

Vyjadrenia hodné Jána Slotu

Vyjadrenia novinárov označil za „hodné 90. rokov alebo hodné Jána Slotu (bývalý predseda Slovenskej národnej strany – pozn. SITA).

„Tieto články pripomínajú to najtemnejšie obdobie spoločných dejín Slovenska a Maďarska,“ povedal poslanec s tým, že tieto výroky nezazneli v konšpiračných, ale v mienkotvorných médiách s veľkým dosahom.

„Sú to mienkotvorné denníky, ktoré by si mali dávať pozor na to, čo napíšu. Nemali by štvať väčšinový slovenský národ voči Maďarsku s absolútne vyfabulovanými, vymyslenými a mimoriadne hlúpymi dôvodmi,“ povedal Gyimesi, ktorý sa od výrokov daných novinárov dištancuje a od šéfredaktorov denníka Sme, Postoj a od portálu Aktuality.sk požaduje ospravedlnenie.