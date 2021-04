Gymnastka Mokošová obsadila na ME v Lausanne vo viacboji skvelé miesto, neobhájila však bronz na bradlách

Slovenská reprezentantka Barbora Mokošová obsadila vo finále viacboja na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike vo švajčiarskom Lausanne konečnú 18. priečku. Za vystúpenia na jednotlivých náradiach nazbierala dovedna 49,999 bodu, o 0,699 bodu menej ako v stredajšej kvalifikácii. V stredu jej patrila 24. pozícia a do finále vstupovala ako 21. žena poradia, poskočila tak o tri stupienky v klasifikácii.

Vo finále Mokošovej najviac vyšiel preskok (13,266 b.), nasledovali tradične silné bradlá (13,200) a trochu menej vydarené výkony na kladine (11,600) a v prostných (11,933).

Tréner je spokojný

„Opäť veľký úspech a veľká spokojnosť, zlepšenie z kvalifikácie a konečné 18. miesto na majstrovstvách Európy vo viacboji v obrovskej konkurencii 38 štátov, pri účasti viac ako 100 gymnastiek. Keď sa vyspelé štáty počas pandémie COVID-19 pripravovali vo svojich bublinách, my sme improvizovali a hľadali, ako a kde sa dá trénovať. Nehovoriac o tom, že mať dve významné podujatia v krátkom čase po sebe (ME v decembri 2020 a opäť apríl 2021, pozn.) a udržať si formu, je veľmi náročné. Barča opäť ukázala svoje veľké majstrovstvo, skúsenosti a bojovnosť. Trikrát predviedla celý viacboj na ME bez väčšej chyby v rozpätí piatich dní a s výborným umiestnením. Navyše nám pre COVID-19 chýbala pomoc rozhodkyne a fyzio, tak to bolo ozaj náročné. Barči patrí veľké poďakovanie za bojovnosť,“ cituje trénera Martina Zvala oficiálny web Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Išla obhajovať bronz

Mokošová do Lausanne cestovala v pozícii obhajkyne bronz na bradlách, no tentokrát sa na žiadnom z náradí neprebojovala medzi osmičku finalistiek nepostúpila. Na bradlách obsadila 19. pozíciu, na kladine 26. miesto a v prostných 37. stupienok. V preskoku v stredu absolvovala len jeden pokus (12,966 b.) a nefiguruje v konečnom hodnotení. Už istá účastníčka OH v Tokiu Mokošová bola jedinou slovenskou športovkyňou na ME.

Zlatú medailu získala suverénna Ruska Viktoria Listunovová (56,731), striebro jej krajanka Angelina Melnikovová (55,432) a bronz putuje do Veľkej Británie zásluhou Jessicy Gadirovej (55,100).