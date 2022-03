Haaland a Ödegaard zarmútili slovenských futbalistov, zápas Tarkovičovi odhalil nedostatky

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou úvodné vystúpenie v kalendárnom roku 2022. Slováci v Osle vyzvali v prípravnom súboji domácich Nórov a počas celého duelu ťahali za kratší koniec.

O všetkom napokon rozhodli domáce dve najväčšie hviezdy – Erling Haaland v 77. minúte skóroval na 1:0 a kapitán Martin Ödegaard o tri minúty neskôr spečatil triumf nórskeho výberu, ktorý počas celého stretnutia diktoval tempo hry.

Tarkovič si výkon predstavoval inak

„Som rád, že sme zápas s takým kvalitným súperom odohrali, odhalil všetky naše nedostatky. Ale ťažko sa mi hodnotí…“ začal hodnotenia piatkovej prehry kouč slovenského tímu Štefan Tarkovič na oficiálnom web Slovenského futbalového zväzu. Priznal, že výkon svojich zverencov si predstavoval trochu inak. „Chceli sme hrať vysoký pressing s využitím kombinácii do otvorených priestorov, lenže nám chýbal režisér hry a absentovala prechodová fáza. Prepadli sme v osobných súbojoch, čo bola na jeseň naša doména,“ pokračoval hlavný kormidelník.

Podľa Tarkoviča mal slovenský tím v druhom polčase aj fázu, kedy bol nebezpečný. „Ale celkovo bol rozdiel v rýchlosti, predovšetkým v rýchlosti myslenia. Zápas sme nezvládli. Našim najlepším hráčom bol jasne brankár Rodák. Som rád, že podal takýto výkon, chytil veľa šancí domácich. Proti nám stála skutočná futbalová kvalita, každý nábeh Haalanda bol nebezpečný, Ödegaard potvrdil svoje zrejmé prednosti,“ dodal.

Trochu nešťastné góly

Už spomenutý gólman Marek Rodák z anglického Fulhamu sa na nedostatok práce nemohol sťažovať. „Bol to ťažký zápas na ťažkom teréne. Vzdorovali sme celý čas, možno ten výsledok mohol byť lepší, lenže napokon nás Nóri pretlačili. Oba góly boli tak trochu nešťastné, pred prvým sme k domácim odrazili loptu, pred druhým sa tiež dostala k strelcovi tak nejednoznačne,“ komentoval 25-ročný košický rodák piatkový súboj v Osle. Našiel však aj pozitíva. „Na to, že obrana hrala v takomto zložení prvý raz, fungovala dobre. Zvládli sme veľa zložitých situácií, vzadu sme hrali kompaktne, takže tam to vyznelo celkom dobre,“ doplnil.

Po prehre v Nórsku sa Slováci presunuli do španielskej Murcie, kde v utorok 29. marca o 18.00 h nastúpia proti Fínom.