Hacker zneužil e-mail vedúceho kancelárie NR SR Guspana, žiada peniaze od iných parlamentov

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) – Kancelária Národnej rady SR dnes popoludní zachytila masívny útok na e-mailovú komunikáciu vedúceho Kancelárie Národnej rady SR Daniela Guspana. Informoval o tom tlačový odbor parlamentu.

„V jeho mene, pod jeho oficiálnou adresou komunikuje neznáma osoba so všetkými partnermi, kancelármi parlamentov všetkých členských krajín Európskej únie, ako aj riadiacimi pracovníkmi zodpovednými za oblasť medzinárodnej spolupráce v rámci parlamentov Európskej únie. V mene kancelára neznáma osoba žiada od oslovených partnerov peniaze,“ píše sa v tlačovej správe.

Diskreditácia na medzinárodnej scéne

Ako ďalej informuje tlačový odbor, Kancelária Národnej rady SR túto situáciu okamžite začala riešiť nielen s príslušnými zložkami polície, ale aj jednotlivými parlamentami krajín EÚ.

„Kancelária Národnej rady SR celú túto situáciu vníma ako útok na bezpečný chod parlamentu a snahu o diskreditáciu osoby vedúceho Kancelárie NR SR na medzinárodnej scéne. Žiadame tých, ktorí sa podieľajú na tejto trestnej činnosti, aby nevnášali nekalé praktiky medzi zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a nepoškodzovali ich dobré meno v medzinárodných parlamentných štruktúrach,“ dodal parlament.

Dostal sa do povedomia listami

Daniel Guspan sa do povedomia verejnosti dostal tým, že pred časom vydal kontroverzné rozhodnutie, na základe ktorého mali poslancom NR SR otvárať poštu od fyzických osôb a kontrolovať, či v nej nie sú vulgarizmy. Parlament odmietol, že by zákonodarcom listy čítali. Ak by listy obsahovali vulgarizmy, poštu by poslancom nedoručili, ak by chceli, museli by si po ňu prísť. Opozícia preto žiadala odchod predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a kancelára Guspana. Opozičné strany SaS a OľaNO už informovali, že pre porušenie listového tajomstva podávajú trestné oznámenie. Žiadajú, aby Guspan odstúpil, alebo aby Danko voči nemu vyvodil politickú zodpovednosť.