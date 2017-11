Hádky medzi poslancami a primátorom Nesrovnalom ukončili rokovanie bratislavského zastupiteľstva

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) – Rokovanie zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa dnes pre hádky medzi niektorými poslancami a primátorom Ivom Nesrovnalom predčasne skončilo.

Divadelná scénka Nesrovnala

Konflikt sa začal pri schvaľovaní bodov programu. „Primátor sa desí prelomenia veta, ktoré by nastalo o pár minút. Prelomenie je v programe a poslanci boli rozhodnutí urobiť to. Po prestávke tak primátor zrušil rokovanie. Poslanci chcú zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva,“ povedal novinárom po ukončení rokovania poslanec Ján Budaj.

Prelomenie veta sa týkalo financovania mestských častí Bratislavy. „To je dôvod, prečo tu primátor zinscenoval divadelnú scénku,“ spomenul.

Hádka medzi Budajom a Nesrovnalom sa začala, pretože finančná komisia mestského zastupiteľstva na čele s Budajom žiadala, aby primátor písomne v rámci bodu o rozpočte vysvetlil, kde a ako využije výdavky v sume približne 1,3 milióna eur. Primátor však povedal, že to povie ústne, čo sa Budajovi nepáčilo a so svojím poslaneckým klubom opustil rokovaciu sálu. Neskôr sa však poslanci vrátili a v rokovaní pokračovali.

Zbierajú podpisy na mimoriadne zastupiteľstvo

„Zastupiteľstvo sa skončilo tak rýchlo, pretože finančná sekcia nám v rámci zmeny rozpočtu nedodala to, čo sme aj v pondelok na finančnej komisii žiadali v písomnej forme. Úradníci si tu neplnia povinnosti,“ spomenula poslankyňa Jarmila Tvrdá s tým, že poslanci teraz zbierajú podpisy na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré by malo byť do pätnástich dní.

„Bolo tu dnes veľa kontroverzných, vážnych bodov. Pán primátor videl, aká je na zastupiteľstve atmosféra, tak ho radšej zrušil,“ pridal sa poslanec Branislav Kaliský s tým, že sa to týka bodu o udelení štatútu významnej investície pre developerov i bodu o financovaní mestských častí Bratislavy.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa k tejto téme vyjadrí na tlačovej konferencii o 11:30. Námestník primátora Milan Černý dnes novinárom povedal, že táto situácia je obštrukcia poslaneckého klubu Jána Budaja.