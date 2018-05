Hádzaná prišla o známe meno, zomrela československá trénerská legenda Ján Kecskeméthy

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Počas uplynulého víkendu zomrela vo veku 85 rokov v Holandsku československá trénerská legenda Ján Kecskeméthy. Smutná správu priniesol web slovakhandball.sk.

Rodák z Bratislavy bol počas svojej hráčskej kariéry československým reprezentantom. Ako tréner československej reprezentácie žien obsadil so svojimi zverenkami zhodne štvrté miesto na MS 1978 v Bratislave a na OH 1980 v Moskve. S Plastikou Nitra a so Štartom Bratislava získal v sedemdesiatych rokoch dovedna tri tituly majstra Československa.

Bol prvým československým kormidelníkom, ktorý pôsobil v Dánsku. Neskôr viedol mužskú i ženskú reprezentáciu Holandska. Po náročnej operácii srdca, ktorú absolvoval v Holandsku, sa pre pravidelné kontroly a vyššej úrovni holandského zdravotníctva rozhodol zostať žiť v Roermonde, kde aj zomrel.

Ako vysokoškolský pedagóg sa venoval výchove hádzanárskych trénerov. Medzi jeho žiakov patrili napríklad Jiří Zerzáň, manželia Tomáš a Jana Kuťkovci, Viera Zaťková, Pavol Streicher a mnoho ďalších úspešných koučov. V roku 2012 ho uviedli do Siene slávy slovenskej hádzanej. Česť jeho pamiatke!