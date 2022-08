Hádzanári Tatrana Prešov nateraz uzavreli svoj káder, tím posilnil skúsený Srb Golubovič

Úradujúci slovenský šampión v hádzanej mužov Tatran Prešov angažoval do svojho kádra 30-ročného Srba Djordjeho Goluboviča, ktorý doteraz naposledy pôsobil v severomacedónskom tíme RK Tineks Prolet. Dohoda znie na sezónu 2022/2023.

„Je to veľmi skúsený a dobre stavaný hráč. Myslím si, že tréner s ním je veľmi spokojný. Bol som sa osobne pozrieť na zápas proti Košiciam, kde síce nevynikol strelecky, no bolo vidno, že ešte nemal prípravu s loptou, keďže si hľadal angažmán. Ale je to hráč, ktorý má skúsenosti zo zahraničných líg. Zdravotne vyzerá byť v poriadku, čo je tiež veľmi dôležité,“ uviedol generálny manažér prešovského klubu Stanislav Pupík na webe Tatrana.

Ľavoruká pravá spojka považuje podpis kontraktu so Šarišanmi za veľký krok. „Od môjho pôsobenia v tíme očakávam dobrú prácu a samozrejme aj veľa víťazstiev vo všetkých súťažiach,“ prezradil srbský hádzanár.

Belehradský rodák Golubovič začínal s kariérou v Partizane Belehrad, vo vlasti hral aj za Šabac. Legionárom bol v Španielsku, Maďarsku, Severnom Macedónsku, Švajčiarsku, Rumunsku, Grécku aj Izraeli.

Príchodom Srba považujú Prešovčania svoj káder za uzavretý. „Na súpiske máme 21 zmluvných hráčov, ktorých doplnia dorastenci, ktorí budú nastupovať na niektoré zápasy,“ poznamenal majiteľ klubu Miroslav Chmeliar.