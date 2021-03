Halák inkasoval iba raz, ale Boston sa z triumfu netešil. Neuznali im dva góly proti New Jersey (video)

Veľkú frustráciu priniesol hokejistom Bostonu nedeľňajší domáci zápas NHL proti New Jersey, ktorý prehrali 0:1. Slovenský brankár Jaroslav Halák inkasoval z 29 striel iba raz v 17. min. Aj to dosť nešťastne, keď sa puk po strele Tya Smitha odrazil od nohy Kyla Palmieriho do bránky Bruins. Ešte väčšia frustrácia však na hráčov Bruins čakala na konci zápasu, keď v posledných 70 sekundách tretej tretiny strelili dva góly, ale ani jeden neplatil.

Keď už bol Halák na striedačke a Bruins mali navyše jedného útočníka, najprv kapitán Patrice Bergeron v čase 58:50 min vyrovnal, ale námietka trénera Devils za nedovolené bránenie brankárovi sa ukázala ako opodstatnená. Video potvrdilo, že český útočník David Krejčí pred gólom vyrazil puk z rukavice Mackenzieho Blackwooda.

Námietka voči gólu

„Niektoré z týchto výziev je veľmi náročné posúdiť. Vždy je to tak, že sa môžem mýliť, ale aj nemusím. Keď som však videl ako zahral náš brankár, hneď mi bolo jasné, že v tejto situácii musíme dať námietku voči gólu,“ vysvetlil tréner New Jersey Lindy Ruff. „Je to také, aké to je. Pre nás, samozrejme, nešťastné. Pozreli sa na to asi z 20 uhlov a až potom urobili rozhodnutie. Musíme im veriť, že sa rozhodli správne,“ poznamenal Bergeron.

Aj druhá gólová situácia bola podobne frustrujúca. Do konca tretej tretiny zostávalo už len niečo vyše osem sekúnd, keď útočník Bostonu Nick Ritchie po svojom zásahu dvíhal ruky nad hlavu, ale brankár Blackwood famóznym zákrokom korčuľou pravého betónu vyrazil puk z bránkovej čiary.

Blackwood vychytal šiesty shutout

Z niektorých uhlov pohľadu sa však zdalo, že puk už tesne bol za bránkovou čiarou. Každopádne gól neplatil a Blackwood predviedol jeden z najlepších zákrokov celej sezóny. Celkovo ich v zápase ponúkol štyridsať a vychytal šiesty shutout v kariére, prvý v tomto súťažnom ročníku.

„Videl som ako puk padá zo vzduchu a rýchlo som sa rozhodol, že tam vystrelím nohu. Už-už som videl, že puk vchádza do bránky a dal som do toho maximálnu snahu,“ komentoval Blackwood. „Neuveriteľný pohyb od Blackwooda. Je to výsledok seriózneho strečingu, jogy a tiež kontroly nad sebou samým,“ chválil svojho zverenca tréner Ruff.

Boston je štvrtý

Tréner Bostonu Bruce Cassidy sa zamyslel nad nepriazňou osudu v závere zápasu aj trochu s nadhľadom. „Puk za čiarou alebo nie, zrejme mali lepší uhol… Mali sme už predtým v sezóne takú situáciu s gólom Jaka DeBruska v New Yorku a tiež nám to neuznali. Asi tieto puky nie sú pre nás šťastné. V skutočnosti to znamená, že musíme popracovať na tom, aby sme strieľali viac gólov. A keď sa nám to bude dariť, aj také puky sa priklonia na našu stranu. Tak poďme na to…“

Boston je na štvrtej priečke Východnej konferencie NHL o 7 bodov za tretím Pittsburghom a 11 bodov za lídrom z Washingtonu. Oproti týmto súperom však majú k dobru tri-štyri zápasy, lebo týždeň pauzovali pre koronavírusové dôvody. Bruins hrajú momentálne bez zraneného brankára Tuukku Raska aj najproduktívnejšieho hráča, 34-bodového útočníka Brada Marchanda, ktorý je stále na COVID listine.