Halák je už veterán NHL a správa sa ako príkladný náhradný brankár, nie je v ňom ani štipka horkosti, vraví expertka

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nemá v aktuálnej sezóne oslnivé štatistiky, ale ako dvojka tímu zámorskej NHL New York Rangers má ten správny prístup.

Podľa expertky Mollie Walkerovej z denníka New York Post sa 37-ročný Bratislavčan príkladne správa ku svojmu mladšiemu kolegovi Igorovi Šesťorkinovi a nemá problém s tým, že hviezdny Rus má prioritné postavenie v mužstve.

Zatiaľ odchytal deväť zápasov

„V jeho tóne nie je ani štipka horkosti, Šesťorkinovi ani trochu nezávidí. Je to jednoducho veterán NHL, ktorý vidí realitu takú, aká je. To je to, čo tento tím Rangers potreboval od náhradného brankára a nedostával to od predošlého náhradníka Alexandara Georgieva. Nie úmyselne, no Georgiev nemal správny prístup, aby uspel ako brankár číslo dva,“ porovnala Walkerová situáciu v bránkovisku „jazdcov“ v minulom a aktuálnom ročníku.

Halák prišiel do tímu z Manhattanu v lete a podpísal s ním zmluvu na jeden rok. Doposiaľ odchytal deväť zápasov, v ktorých zaznamenal dve víťazstvá a sedem prehier.

Zväčša dostáva šancu len vtedy, keď majú Rangers hustejší program, aby si úradujúci víťaz Vezinovej trofeje Šesťorkin mohol oddýchnuť.

Bývalý slovenský reprezentant má v sezóne 2022/2023 úspešnosť zákrokov 89 percent a priemerne inkasuje 3,04 gólu v každom dueli.

Halákov historický zápis

„Jeho ego alebo osobné presvedčenie ide bokom, keď je reč o tom, čo musí urobiť pre zlepšenie tímu. Tak je to od momentu, keď vstúpil do šatne Rangers. Hoci inkasoval v deviatich štartoch niekoľko lacných gólov, v niekoľkých dôležitých momentoch svoj tím podržal,“ myslí si Walkerová o Halákovi, ktorý ako jediný európsky brankár v histórii NHL vychytal aspoň jeden triumf v najmenej siedmich rôznych kluboch.

Dokázal to aj v dresoch New Yorku Islanders, St. Louis Blues, Montrealu Canadiens, Bostonu Bruins, Washingtonu Capitals a Vancouveru Canucks.