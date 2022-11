Halák nechytá dobre, ale spoluhráči z New Yorku Rangers mu musia viac pomáhať

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák je terčom kritiky za svoje nepresvedčivé výkony v drese tímu New York Rangers zo zámorskej NHL, v sezóne 2022/2023 neuspel ani v jednom zo šiestich zápasov. Podľa experta Briana Abateho z portálu The Hockey Writers mu však spoluhráči nepomáhajú v dostatočnej miere, čo trochu skresľuje jeho výsledky.

S Halákom nevíťazia

„Hoci stále odchytal málo zápasov, je alarmujúce, že Rangers nevedia zvíťaziť s Halákom v bránke. Pri prehre 2:3 po predĺžení s Detroitom chytal dobre, ale v ostatných dueloch podal slabé výkony. Zdá sa, že inkasuje minimálne jeden lacný gól v každom zápase, pri prehre 2:3 so slabým Anaheimom inkasoval dva také za sebou,“ zhodnotil Abate doterajšie vystúpenia 37-ročného Bratislavčana v drese „jazdcov“.

Dobre nehrá ani zvyšok tímu

„Rangers mali príliš veľa strát puku, ktoré viedli k streleckým príležitostiam súperov. Útočníci sú ľahkovážni v hre s pukom a obrana príliš často zlyhala v odprataní puku z pásma. Šesťorkin ich väčšinu času podržal, Halák nie. Nehral dobre, ale to ani zvyšok tímu. Rangers musia prestať strácať puky a brániť lepšie bez ohľadu na to, kto je v bránke. Aby naplnili svoj potenciál, musia nájsť spôsob, ako vyhrávať zápasy, keď Šesťorkin nechytá. To znamená, že musia lepšie brániť a potrebujú, aby bol aj Halák oveľa lepší,“ skonštatoval odborník.

Bývalý slovenský reprezentant má úspešnosť zákrokov len na úrovni 88,1 percenta a v priemere inkasoval 3,21 gólu na zápas. Podobne bol na tom v minulom ročníku v tíme Vancouver Canucks, uspel len v štyroch z 13 stretnutí a jeho úspešnosť bola 90,3 percenta. Na druhej strane, úradujúci víťaz Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL Igor Šesťorkin vychytal všetkých 10 triumfov svojho tímu v sezóne 2022/2023 pri úspešnosti zákrokov 91,7 percenta.