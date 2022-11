Halák nie je frustrovaný z prehier, verí že sa dočká triumfu v drese nového tímu

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák nezačal pôsobenie v klube New York Rangers zo zámorskej NHL podľa predstáv, nezvíťazil ani v jednom zo svojich prvých piatich vystúpení a pre tím v nich vychytal len jeden bod. Tridsaťsedemročný Bratislavčan si však z toho nerobí ťažkú hlavu a verí, že mu začnú pribúdať na konto aj víťazstvá.

„Počas mojej doterajšej kariéry som sa naučil, že niektoré veci neovplyvním. Nemôžem ovplyvniť, koľko gólov strelíme, ale iba to, koľkokrát inkasujeme. Do každého zápasu idem s tým, že chcem tímu dať šancu na víťazstvo. Myslím si, že doposiaľ sa mi to zväčša darilo,“ povedal Halák pre denník New York Post.

Horší začiatok v klubovej histórii ako Halák mal naposledy Gilles Villemure v sezóne 1967/1968, keď prehral úvodných šesť zápasov. Negatívny rekord „jazdcov“ v tomto ohľade stanovil Ken McAuley v ročníku 1943/1944 s prehrami v prvých 15 štartoch v bránke tímu z Manhattanu.

„Sezóna je dlhá. Pokúsim sa nekomplikovať si to a pomáhať spoluhráčom. Možno keby sme strelili o pár gólov viac, mali by sme na konte o dve či tri víťazstvá viac. To však nie je moja starosť. Ja sa sústredím na svoje výkony a cítim sa dobre. Nie som frustrovaný a nemám obavy. Víťazstvá prídu,“ dodal Halák, ktorý má v aktuálnej sezóne úspešnosť zákrokov na úrovni 88,3 percenta a doposiaľ priemerne inkasoval 3,22 gólu na zápas.