Halák priviedol Boston k výhre a predviedol parádu, Tatar strelil gól a Pánik asistoval (video)

Siedmi slovenskí hokejisti vo štvrtkovom bohatom 13-zápasovom programe NHL vybojovali tri kanadské body a tri víťazstvá pre svoje tímy. Zápas na jednotku odchytal Jaroslav Halák, ktorý 29 zákrokmi priviedol Boston k triumfu nad Pittsburghom 4:1.

Päť zákrokov v deviatich sekundách

Halák mal úspešnosť zásahov 96,7% a stal sa prvou hviezdou. Kapitán Bostonu Zdeno Chára vo svojom tisícdruhom zápase v drese Bruins odohral 20:37 min s bilanciou 1 strela, 2 „hity“, 2 plusové body.

Halák zaujal najmä sekvenciou piatich zákrokov v posledných deviatich sekundách druhej tretiny, keď vychytal až troch hráčov Pittsburghu – Bryana Rusta, Zacha Astona-Reeseho a Krisa Letanga. Túto parádu predviedol ružinovský odchovanec za stavu 2:1 pre svoj tím. Z celého tímu Penguins ho prekonal iba hviezdny kapitán Sidney Crosby.

„Zrejme by sme nezvíťazili bez tých jeho štyroch či piatich zákrokov. Keďže je dobrý po celý rok, neprekvapuje ma, že to znova ukázal. Bol presvedčivý a nasmeroval nás za tým, aby sme v tretej tretine zvýšili náš náskok. Ak by pustil za chrbát niektorú z tých striel na konci druhej tretiny, zápas by zrejme dostal iný charakter,“ skonštatoval obranca Bostonu Torey Krug na adresu Haláka, cituje ho portál NHL.

Najproduktívnejší hráč Canadiens

Skvelý hokejový večer má za sebou aj útočník Montrealu Tomáš Tatar. Jeho tím vyhral vo Philadelphii 4:1 a slovenský krídelník bol až pri troch góloch svojho tímu. Jeden gól strelil a pridal aj dve asistencie.

Tatar má v aktuálnej sezóne na konte už 43 bodov za 17 gólov a 26 asistencií a je suverénne najproduktívnejší hráč Canadiens. Tatar počas vyše 15 minút na ľade pridal aj 2 strely, 1 bodyček a 3 plusové body.

Washington zdolal New Jersey 5:2 a udržal si líderskú pozíciu v NHL o bod pred Bostonom a New Jersey. Slovák Richard Pánik prispel jednou asistenciou, celkovo má 28-ročný krídelník na konte v tejto sezóne 9 kanadských bodov (5+4).

Pánik absolvoval na ľade 13:56 min a k asistencii pri treťom góle Capitals pridal aj jednu strelu, jeden plusový bod a štyri trestné minúty. Na trestnej lavici sedel dvakrát v priebehu 12 minút druhej tretiny za hákovanie a krosček, hostia tieto presilovky nevyužili.

Ovečkin dýcha na krk Lemieuxovi

Kapitán Washingtonu Alex Ovečkin sa zaskvel hetrikom a dostal sa na 31 gólov v aktuálnom ročníku. Viac ich majú na konte iba David Pastrňák (36) a Auston Matthews (34). Ovečkin už v pätnástej sezóne v neprerušenej sérii pokoril hranicu 30 gólov, čo je vyrovnaný absolútny rekord NHL v sezónach nasledujúcich po začiatku kariéry.

Pred ruským hokejovým „bohatierom“ to dokázal iba Mike Gartner, ktorý dosiahol minimálne 30 gólov v pätnástich sezónach od roku 1979 do roku 1994. Ovečkin aktuálne má na konte 689 gólov v NHL a v historickom rebríčku dýcha na krk legende Pittsburghu Mariovi Lemieuxovi na desiatom mieste so 690 gólmi.

„Bez spoluhráčov v tomto tíme by som tieto čísla a míľniky nikdy nedosiahol. Je to výsledok tímovej snahy, ale pocit je to skvelý. To nebudem klamať,“ uviedol Alexander Ovečkin na oficiálnom portáli NHL.

Černák s mínuskou a Sekera tiež

Ďalší traja slovenskí hokejisti vo štvrtok neokúsili víťazstvá so svojimi mužstvami. Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave prehrala na ľade Minnesoty 2:3 a slovenský obranca počas 16:21 min upozornil na seba dvoma bodyčekmi, jednou zablokovanou strelou a jednou mínuskou na konci.

Dallas prehral doma s Buffalom 1:4 a Andrej Sekera odohral takmer 20 minút, počas ktorých predviedol jeden bodyček a zablokoval dve strely súpera. Na konci mal tiež mínusový bod.

Do tretice obranca Martin Marinčin bol pri tesnej domácej prehre Toronta s Calgary 1:2 po samostatných nájazdoch. Marinčin odohral 15:23 min s bilanciou 1 strela a 1 zablokovaná strela.

Výsledkové sumáre NHL

štvrtok:

Boston – Pittsburgh 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

* Zdeno Chára odohral 20:37 min, 1 strela, 2 „hity“, 2 plusové body,

* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 59:53 min, 29 zákrokov z 30 striel, úspešnosť 96,7%, 1. hviezda

Toronto – Calgary 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

* Martin Marinčin (Toronto) odohral 15:23 min, 1 strela, 1 zablokovaná strela

Washington – New Jersey 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

* Richard Pánik (Washington) odohral 13:56 min, 1 asistencia, 1 strela, 4 trestné minúty, 1 plusový bod

Philadelphia – Montreal 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:10 min, 1 gól, 2 asistencie, 2 strely, 1 „hit“, 3 plusové body

Minnesota – Tampa Bay 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:21 min, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

Dallas – Buffalo 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:56 min, 1 „hit“, 2 zablokované strely, 1 mínusový bod

Colorado – San Jose 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Florida – Los Angeles 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

New York Islanders – New York Rangers 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Columbus – Carolina 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Nashville – Anaheim 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Ottawa – Vegas 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Vancouver – Arizona 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)