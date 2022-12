Halák vychytal prvý triumf v drese New Yorku Rangers. Bol mimoriadny, povedal tréner Gallant (video)

Jaroslav Halák sa stal prvým európskym brankárom v doterajšej histórii NHL, ktorý vychytal aspoň jeden triumf v najmenej siedmich rôznych kluboch. Pred ním to dokázali Ron Tugnutt (8), Curtis McElhinney (8), Sean Burke (8), Alex Auld (7), Chad Johnson (7) a Brian Boucher (7). Halák dosiahol 88 víťazstiev v drese New Yorku Islanders, 83 so St. Louis Blues, 56 ako gólman Montrealu Canadiens, 49 za Boston Bruins, 5 v bránke Washingtonu Capitals, 4 za Vancouver Canucks a jedno za New York Rangers.