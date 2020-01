Halák vychytal triumf Bostonu, Pastrňák sa blysol hetrikom a asistencia Tatara nepomohla Montrealu (video)

Slovenský obranca Zdeno Chára sa po druhý raz v tejto sezóne neocitol na zápasovej súpiske hokejistov Bostonu. Tréner Bruce Cassidy ho nenominoval na domáci zápas proti Winnipegu. Bruins aj bez svojho 42-ročného kapitána zdolali Winnipeg Jets 5:4 najmä vďaka hetriku Davida Pastrňáka. Český útočník bodoval v dvanástom zápase za sebou a zvýšil svoje gólové konto v aktuálnej sezóne na 35 gólov. Poistil si tým líderskú pozíciu medzi najlepšími strelcami súťaže.

Chára chýbal v zostave „medveďov“

V bránke víťazného tímu stál devätnástykrát v tomto súťažnom ročníku Jaroslav Halák. Pochytal 17 z 21 pukov, ktoré na neho smerovali a napriek nízkej úspešnosti 81% si pripísal desiate víťazstvo v sezóne. Boston sa dotiahol na rozdiel dvoch bodov na lídra Východnej konferencie aj celej NHL Washington.

„Nadviazali sme na víťazstvo s Nashvillom. Bol to jeden z večerov, keď sa niektorým z nás darilo o čosi viac. Nerobil som však na ľade nič mimoriadne, hral som rovnako ako vždy s snažil sa čo najviac pomôcť tímu. Nekladiem na seba tlak, len sa snažím o svoju hru,“ poznamenal David Pastrňák aj na portáli nhl.com.

Zámorské médiá špekulujú, že za nenominovaním Cháru na zápas môže byť poškodenie jeho čeľuste nedávnou bitkou s Rusom Jakovom Treninom, počas ktorej utŕžil aj úder do tváre. Chára pred Vianocami absolvoval menší operačný zákrok na mieste, ktoré mal „zdrôtované“ po zlomenine počas finále vlaňajšieho Stanleyho pohára. Vtedy vynechal domáci zápas proti Washingtonu.

Chára po rozkorčuľovaní pred aktuálnym súbojom proti Winnipegu nehovoril s médiami, tréner Cassidy len stručne poznamenal, že „jeho čeľusť je v poriadku“. Oficiálny portál NHL však po zápase informoval, že Chára nehral pre „komplikácie na operovanom mieste čeľuste“. Nemal by však byť mimo hry dlhší čas.

Tatar prihral na gól Danaultovi

Montreal je v kríze. Proti Edmontonu mu na domácom ľade nestačilo vedenie 2:0, hostia otočili na 4:2. Canadiens prehrali ôsmy zápas v neprerušenej sérii, pritom iba raz bodovali. Ich najproduktívnejší hráč Tomáš Tatar si síce pri góle Philippa Danaulta pripísal 22. asistenciu a 38. bod v sezóne, ale rovnako nenašiel recept na pretrhnutie série prehier.

Montreal vyrovnal ôsmimi prehrami rovnako dlhú negatívnu šnúru z tejto sezóny, ktorá trvala od 16. novembra do 1. decembra. Vtedy získali zverenci trénera Clauda Juliena aspoň tri body.

„Teraz nám to nejde a každý odraz puku akoby sa uberal nesprávnym smerom. Prehry sa nabaľujú efektom snehovej gule, nie je jednoduché to vysvetliť. Musíme však nájsť východisko z tejto nepríjemnej situácie,“ uviedol kapitán Montrealu Shea Weber.

Kapitán McDavid je už 70-bodový

Edmonton vyhral po štvrtý raz z ostatných piatich zápasov a jeho líder Connor McDavid vďaka jednej asistencii ako prvý v tejto sezóne pokoril hranicu 70 bodov. Stačilo mu na to 46 zápasov.

Kapitán Oilers je prvý hráč so 70 bodmi na konte s takým nízkym počtom duelov od sezón 1998/1999 a 1999/2000. Vtedy dosiahol dvakrát po sebe 70 bodov Jaromír Jágr a stačilo mu na to 46, resp. 38 zápasov.

„Bol to zápas, z ktorého sa môžeme veľa dozvedieť o sebe. Na jednej strane ako v budúcnosti nezačať zápas tak zle ako dnes a na druhej ako sa počas neho zlepšiť natoľko, že si v tretej tretine doprajeme šancu na víťazstvo,“ skonštatoval tréner Edmontonu Dave Tippett.

Shutout brankára Vasilevského

Opakom súčasnej výkonnosti Montrealu je Tampa Bay. Lightning si v súboji s Arizonou Coyotes (4:0) dopriali deviate víťazstvo v rade okorenené shutoutom Andreja Vasilevského (25 zákrokov). Dva góly víťazného mužstva strelil Rus Nikita Kučerov, boli to jeho šestnásty a sedemnásty presné zásahy v sezóne.

Obranca Tampy Bay Erik Černák odohral 19:21 min s bilanciou 2 strely, 2 „hity“, 1 plusový bod. „Shutout znamená veľa nielen pre Vasilevského, ale aj celý tím. Myslím si, že je to najlepší hráč v tejto súťaži a dokázal to aj dnes večer,“ pochválil svojho krajana v bránke Nikita Kučerov.

„Hrali sme výborne počas celých 60 minút. V minulých zápasoch sme boli blízko čistého konta, ale inkasovali sme v závere. Teraz to bolo perfektné až do úplného konca, všetci si to zaslúžime,“ nadviazal na pochvalné slová Vasilevskij.

Sekera s plusovým bodom

Štvrtým slovenským hokejistom, ktorý vo štvrtok zasiahol do diania na ľade v NHL, bol obranca Andrej Sekera. Jeho Dallas zvíťazil v Anaheime 3:0, Sekera počas 19:22 min dvakrát vystrelil a na konci mal na konte plusový bod.

Brankár Ben Bishop vďaka 27 zásahom predviedol 33. shutout v kariére a druhý v tejto sezóne. Tridsaťtriročný rodák z amerického Denveru si dokonca pripísal asistenciu pri presilovkovom góle Alexandra Radulova. Dallas je po šiestom triumfe v sérii už druhý v Západnej konferencii NHL, sedem bodov za lídrom a obhajcom trofeje St. Louis.

Výsledky – NHL

štvrtok

Boston – Winnipeg 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

* Jaroslav Halák (Boston) odchytal 60 minút, 17 zákrokov z 21 striel, úspešnosť 81,0%

Montreal – Edmonton 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:39 min, 1 asistencia, 1 strela na bránku

Tampa Bay – Arizona 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:21 min, 2 strely, 2 „hity“, 1 plusový bod

Anaheim – Dallas 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:22 min, 2 strely, 1 plusový bod

Florida – Vancouver 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

St. Louis – Buffalo 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Chicago – Nashville 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

New York Rangers – New Jersey 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)

Calgary – Minnesota 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Vegas – Los Angeles 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)

San Jose – Columbus 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)