Haláka prilákala do Bostonu kvalita tímu, v príprave skúšal streleckého robota

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák podpísal začiatkom júla kontrakt na dve sezóny s klubom zámorskej NHL Boston Bruins.

Veľká kvalita

Na nový ročník sa momentálne pripravuje doma v Bratislave, ale už budúci týždeň odlieta do USA. Pred odchodom do Severnej Ameriky sa stihol stretnúť aj s kapitánom tímu Zdenom Chárom.

„Boli sme za ním v Trenčíne krátko po podpise zmluvy. Potrebovali sme sa informovať najmä ohľadom mesta a vecí s tým súvisiacich. Myslím si však, že najbližšie na seba narazíme až v Bostone,“ povedal v rozhovore pre RTVS Halák, ktorý sa rozhodol pre organizáciu Bruins veľmi rýchlo. „Ak sa pozrieme na súpisku, je tam veľká kvalita.

Klub má stále najvyššie ambície a navyše jeho kapitánom je Zdeno, s ktorým dobre vychádzame. Preto sa teším na našu spoluprácu.“ V organizácii „Medveďov“ sa okrem Cháru s Halákom nachádzajú slovenskí útočníci Peter Cehlárik a Martin Bakoš.

Prípravné duely

Tridsaťtriročný Bratislavčan momentálne finišuje s prípravou na domácej pôde. O týždeň odíde do zámoria a krátko potom ho čaká presun do Číny, kde Boston odohrá dva prípravné duely proti Calgary Flames v polovici septembra.

„Lietanie patrí k hokeju. Človek sa do Činy nedostane len tak a navyše teraz nás čakajú aj zápasy, takže sa na to naozaj teším,“ hovoril Halák, ktorý si počas kariéry v NHL obliekal postupne dresy Montrealu Canadiens, St. Louis Blues, Washingtonu Capitals a New Yorku Islanders.

V rámci posledných tréningových dní na Slovensku využil Halák zaujímavú technologickú novinku, keď sa postavil zoči-voči streleckému robotovi. „Je to niečo iné. Dá sa tam nastaviť rýchlosť, takže je to spestrenie prípravy na ľade. Niektoré veci treba ešte trochu doladiť a bude to úplne super,“ dodal pre RTVS.