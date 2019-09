Halčin si v Markkleebergu v K1 vybojoval šieste miesto, Grigar ani ženy nepostúpili do finále

Po sobotňajšom triumfe Alexandra Slafkovského v súťaži kanoistov neprinieslo nedeľňajšie dianie na pretekoch 4. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu ďalšiu slovenskú medailovú radosť.

Martin Halčin najskôr zvládol úlohu a zo semifinále postúpil ako ôsmy v poradí po bezchybnej jazde časom 92,00 s. Vo finále si síce pripísal na konto dve trestné sekundy, ale výkonom 93,00 s sa umiestnil na 6. priečke.

Najviac sa darilo Čechom

„Som spokojný, pretože dostať sa medzi desať špičkových kajakárov je vždy veľká česť. Vo finále som si jemne šuchol deviatku, ale inak som s jazdou spokojný, takisto ako aj s celým víkendom. Získal som v internom súboji o Tokio dosť bodov, ale hoci mám na prvý pohľad pred ostatnými veľký náskok, nič to neznamená. V Prahe na nás čakajú druhé preteky, kde chcem znovu uspieť čo najlepšie,“ uviedol pre web canoe.sk Halčin.

Najviac sa darilo reprezentantom ČR, keď zvíťazil Vít Přindiš a tretí bol Jiří Prskavec. Medzi nich sa dostal ešte Lucien Delfour z Austrálie. Ďalší Slovák Jakub Grigar neprešiel semifinálovým sitom, keď skončil 28.

Slovenské kanoistky chýbali v nedeľňajšej finálovej jazde, keďže ich púť sa skončila v semifinále. Monika Škáchová zostala o 64 stotín sekundy za postupujúcou desiatkou na 11. mieste. Rovnako „čistú“ jazdu predviedla aj Emanuela Luknárová, ktorá obsadila 14. pozíciu.

Necelá sekunda od premiérového finále

„Od rána som sa cítila dobre a verila som, že sa mi podarí prebojovať do môjho premiérového finále vo Svetovom pohári. Nakoniec ma od neho delila iba necelá sekunda. Stratila som ju najmä v protivodných bránkach desať a dvanásť, v ktorých som sa neskoro chytila. Tam som nechala určite viac ako len tých 64 stotín, ktoré mi chýbali na postup,“ povedala v cieli smutná Škáchová, citoval ju web canoe.sk.

Disciplína C1 žien mala španielsku víťazku Nuriu Vilarrublovú, za ktorou sa na pódium ešte dostali Češka Tereza Fišerová a skúsená austrálska univerzálka Jessica Foxová.

Na pretekoch Svetového pohára v nemeckom Markkleebergu sa začala slovenská kvalifikácia o účasť na OH 2020 v Tokiu. Súčasťou internej kvalifikácie okrem Markkleebergu je aj finále Svetového pohára v Prahe-Troji, majstrovstvá sveta v španielskom Seu d’Urgell v druhej polovici septembra a v máji 2020 majstrovstvá Európy v Londýne.

V každej kategórii bojuje o účasť na OH bojovať trojica pretekárov. Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020.