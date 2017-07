Halepová do osemfinále Wimbledonu proti bývalej jednotke Azarenkovej

LONDÝN 7. júla (WebNoviny.sk) – Rumunská dvojka svetového rebríčka tenistiek Simona Halepová zvíťazila za 99 minút 6:4, 7:6 (7) nad čínskou univerzálkou Šuaj Pcheng v piatkovom stretnutí 3. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V prvej časti sa Halepová dostala z manka 1:3, v tajbrejku druhého dejstva odvrátila jeden setbal na príjme. Bol to jej premiérový duel s 31-ročnou 37. ženou singlového renkingu WTA.

V osemfinále proti Azarenkovej

Čerstvo už dvojnásobná finalistka rovnako hodnotného parížskeho antukového podujatia Roland Garros Halepová sa v pondelok v osemfinálovom 4. kole v britskej metropole stretne s bieloruskou bývalou jednotkou systému Viktoriou Azarenkovou, ktorá hrá iba na druhom turnaji po decembrovom pôrode synčeka Lea.

V piatok v 3. kole hrdinka melbournských Australian Open 2012 a 2013 vyradila domácu voľnú kartu Heather Watsonovú za 126 minút 3:6, 6:1, 6:4. Dvadsaťpäťročná Halepová stojí proti 27-ročnej Azarenkovej 1:2, ale zdolala ju v dosiaľ poslednom vzájomnom dueli predvlani vo štvrťfinále newyorských US Open – 6:3, 4:6, 6:4.

Šanca na líderstvo v počítačovom poradí

Zverenkyňa Darrena Cahilla Halepová sa k 17. júlu môže premiérovo vo svojej kariére stať líderkou počítačového poradia. Nemecka jednotka hierarchie Angelique Kerberová sa musí v All England Lawn Tennis and Croquet Clube dostať aspoň do semifinále, ak tomu chce zabrániť. V sobotu ju v 3. kole vyzve Američanka Shelby Rogersová.

Wimbledon – Dvojhra žien – 3. kolo:

