Halepová na sebe tvrdo pracuje a verí v zisk prvého grandslamového titulu na Roland Garros

PARÍŽ 24. mája (WebNoviny.sk) – Rumunská tenistka Simona Halepová verí, že svoj prvý grandslamový titul v kariére získa na nadchádzajúcom Roland Garros v Paríži.

Urobila veľký pokrok

Aktuálna svetová jednotka Halepová viedla v minuloročnom finále antukového vrcholu sezóny nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 6:4 a 3:0 v druhom sete, no napokon podľahla svojej rivalke v troch setoch. „Poučila som sa, že musím byť viac agresívna v situácii, keď vediem v zápase,“ uviedla 26-ročná tenistka pre agentúru AP a dodala: „Myslím, že som nebola pripravená vyhrať to stretnutie. Bola to však dobrá skúsenosť. Možno, ak budem čeliť podobnej situácii v budúcnosti, vyrovnám sa s ňou lepšie.“

Halepová, ktorá potrebuje minimálne účasť v semifinále turnaja, aby si zachovala šancu na udržanie líderskej pozície v rebríčku WTA, pracovala podľa vlastného vyjadrenia tvrdo na tom, aby sa stala ešte lepšou hráčkou. „Urobila som veľký pokrok, aj mentálne,“ uviedla rodáčka z rumunskej Konstance, ktorá v minulosti často doplatila na svoju mentálnu nestabilnosť v dôležitých momentoch.

„Moja hra je silnejšia a kompletnejšia. Cítim, že môj pohyb na kurte je lepší ako predtým. Pracovala som aj na svojom servise. Podanie nie je mojou silnou stránkou vzhľadom na moju výšku, no snažím sa podávať konštantne a rýchlejšie,“ dodala Halepová.

Väčšia sebaistota

Vyjadrila sa aj k svojej snahe získať prvú grandslamovú trofej v kariére. „Mala som tri šance, nikdy neviete, kedy sa na vás obráti šťastie,“ konštatovala finalistka tohtoročného Australian Open, v ktorom prehrala s Dánkou Caroline Wozniackou 6:7 (2), 6:3, 4:6.

Do Paríža prichádza s pozitívnou tohtoročnou bilanciou na antuke (9 víťazstiev a 3 prehry). Na nedávno skončenom antukovom turnaji v Ríme zvíťazila v semifinále nad Ruskou Mariou Šarapovovou. Po zápase uviedla, že víťazstvo jej dodalo viac sebaistoty. „Určite ma to povzbudilo. Vždy s ňou odohrám náročné stretnutie a fakt, že som neprehrala v dvoch ostatných vzájomných súbojoch, mi dáva viac sebadôvery.“

Vo finále prehrala v dvoch setoch s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, keď sa zdalo, že bojuje so zranením. „Išlo iba o stuhnutý sval, žiadne zranenie. Bola som aj unavená po semifinále. Teraz sa cítim v poriadku, pripravená na začiatok turnaja v Paríži,“ dodala Halepová.