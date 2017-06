Halepová na Roland Garros predviedla zázračný obrat, vo štvrťfinále zdolala Svitolinovú

PARÍŽ 7. júna (WebNoviny.sk) – Rumunská tenistka Simona Halepová nasadená ako tretia zvíťazila nad ukrajinskou päťkou “pavúka” Elinou Svitolinovou za 126 minút 3:6, 7:6 (6), 6:0 v stredajšom zápase štvrťfinále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Predviedla zázračný obrat.

Prehrávala zdanlivo nezvratne

Miestna finalistka zo sezóny 2014 Halepová prehrávala so Svitolinovu zdanlivo nezvratne 3:6, 1:5. Po preklopení na 3:6, 6:5 nepremenila štyri setbaly na príjme, prvé tri v rade. V tajbrejku mala Rumunka priebežné manko 2:4 a čelila aj mečbalovému skóre 5:6 a servis. Hrozbu vymazala bekhendovým halfvolejom a svoj dovedna piaty setbal zužitkovala aj s prispením pásky siete. V treťom dejstve už bolo tzv. momentum jasne na jej strane.

“Neviem, ako som to dokázala otočiť, bolo to naozaj náročné. Súperka hrala razantne a kvalitne. Musím uznať, že som mala aj trochu šťastia. Napríklad vo chvíli, keď som získala tajbrejk druhého setu vďaka páske… Myslím si, že som preukázala mentálnu odolnosť, nekapitulovala som. Možno aj preto som napokon uspela. Na semifinále som v poriadku, hoci nepopieram určitú vyčerpanosť. Budem však pripravená chopiť sa veľkej šance. Chcem to odohrať s radosťou, veľmi túžim do ďalšom prieniku do parížskeho finále,” povedala v interview na kurte Halepová podľa blogu turnaja. Rumunka síce zaostala na “winnery” pomerne výrazne 26:36, urobila však oveľa menej nevynútených chýb ako Ukrajinka – 27:45. Postupujúca zužitkovala 6 z 23 brejkbalov, zdolaná 4 z 9.

Čeliť bude Karolíne Plíškovej

Zverenkyňa Darrena Cahilla Halepová bude vo štvrtok medzi najlepšími štyrmi čeliť českej dvojke žrebu Karolíne Plíškovej, ktorá v stredu vo štvrťfinále premohla domácu dvadsaťosmičku turnaja Caroline Garciovú za 111 minút 7:6 (3), 6:4.

Premožiteľka Jany Čepelovej z 1. kola Halepová má proti Kar. Plíškovej seniorskú štatistiku 4:1 a aj so zarátaním juniorského obdobia je to 5:1. Ešte nikdy spolu nehrali na najpomalšom povrchu. Vlani v júli v osemfinálovom 3. kole na “harde” v kanadskom Montreale triumfovala Rumunka dvakrát 6:3. Ak uspeje aj teraz, odstaví Češku od prieniku na post svetovej jednotky a sama sa ňou bude môcť stať – musela by získať titul. Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v hornej polovici žrebu Švajčiarka Timea Bacsinszká a Lotyška Jelena Ostapenková.

Dvojhra žien – štvrťfinále:

Karolína Plíšková (ČR-2) – Caroline Garciová (Fr.-28) 7:6 (3), 6:4 za 111 minút

Simona Halepová (Rum.-3) – Elina Svitolinová (Ukr.-5) 3:6, 7:6 (6), 6:0 za 126 minút

Dvojice vo štvrtkovom semifinále dvojhry žien:

Jelena Ostapenková (Lot.) – Timea Bacsinszká (Švaj.-30) / bilancia: 0:0

Simona Halepová (Rum.-3) – Karolína Plíšková (ČR-2) / bilancia: 1:4