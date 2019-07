Simona Halepová vo svojej finálovej premiére na Wimbledone vyzve Serenu Williamsovú

aktualizované 11. júla 17:46

Americká tenistka Serena Williamsová zabojuje o ôsmy wimbledonský titul vo dvojhre, keďže vo štvrtkovom semifinále zdolala Češku Barboru Strýcovú hladko 6:1, 6:2.

Aj druhý semifinálový duel mal podľa výsledku jednoznačný priebeh, Rumunka Simona Halepová v ňom triumfovala nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:1, 6:3. Finálový súboj bude na programe v sobotu.

Williamsová kontrolovala dianie

Tridsaťsedemročná Williamsová od úvodných loptičiek kontrolovala dianie na dvorci. Vo štvrtej hre úvodného setu si pripísala prvý brejk, viedla 3:1 a následne k tomu pridala ďalšie tri víťazné gemy, čo znamenalo výsledok 6:1. V druhom sete sa Strýcová držala do štvrtého gemu, ale od stavu 2:2 dvakrát stratila servis a Američanka oslavovala víťazstvo 6:2.

Česká hráčka sa však s turnajom nelúči, keďže ju ešte čaká semifinále štvorhry. V singli si vytvorila osobné grandslamové maximum.

Rodáčka zo Saginaw Williamsová si zahrá už v jedenástom wimbledonskom finále dvojhry. Bývalá svetová jednotka zopakovala v Londýne výsledok z vlaňajška a v aktuálnej sezóne je to pre ňu zatiaľ najvydarenejší turnaj.

„Cítim sa výborne, obzvlášť po tom, čo bol doterajší priebeh roka náročný. Potrebovala som odohrať niekoľko zápasov a postupne je to z mojej strany čoraz lepšie na kurte. Na finále so Simonou Halepovou sa teším, je to náročná súperka. Podala som v semifinále dobrý výkon, ale už teraz sa pozerám na ďalšiu výzvu,“ zhodnotila v prvom televíznom rozhovore Williamsová.

Halepová vynikajúca na príjme

Úvod semifinálového stretnutia medzi Halepovou a Svitolinovou priniesol mimoriadne vyrovnaný priebeh, veď prvé dva gemy ponúkli až desať zhôd. Rumunka však zvládla dôležité výmeny, ujala sa vedenia 2:0 a od stavu 3:1 na kurte dominovala.

Súperke vo zvyšku setu dvakrát zobrala servis a triumfovala 6:1. V druhom dejstve obe hráčky kvalitne servovali, do stavu 3:3 neprišiel ani jeden brejkbal, no zvyšné tri hry boli v réžii Halepovej, ktorá zvíťazila pomerom 6:3.

Niekdajšia líderka svetového rebríčka v druhom sete stratila iba jednu loptičku pri vlastnom servise a počas celého zápasu ťažila z vynikajúcej hry na príjme, keď po prvom aj druhom podaní Svitolinovej získala viac ako 50 % loptičiek.

„Je to neskutočný pocit. Som nadšená z toho, že som postúpila do finále. Po hernej aj fyzickej stránke som sa cítila výborne, ale nebol to taký jednoduchý zápas, ako ukazuje skóre. Teraz to bude iba o jednom zápase, takže nemám čo stratiť a chcem pokračovať v takýchto výkonoch,“ uviedla siedma nasadená hráčka turnaja tesne po skončení stretnutia.