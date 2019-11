Hamilton je najlepší pretekár v histórii, tvrdí bývalý pilot F1 Herbert

Brit Lewis Hamilton nepochybne patrí medzi najväčšie osobnosti v histórii pretekov formuly 1. V nedeľu získal šiesty majstrovský titul, a tak už len jeden stráca na legendárneho Nemca Michaela Schumachera.

Dokáže jazdiť na hrane

Podľa bývalého úspešného jazdca F1 Johnnyho Herberta je však už v tejto chvíli Hamilton najlepším pretekárom histórie „kráľovnej motošportu.“ Podľa vlastných slov je ohromený tým, čo od neho na trati vidí.

„Na základe všetkého, čo viem o histórii F1, od Juana Manuela Fangia cez Jimmyho Clarka, Jackieho Stewarta, Nikiho Laudu, Ayrtona Sennu, Michaela Schumachera a ďalších si myslím, že Lewis je najlepší. Dokáže jazdiť na hrane, je vzrušujúce sa na neho pozerať a je nesmierne mentálne silný, čo som v prípade niektorých iných pretekárov nevidel. Je odlišný, špeciálny a má ‚wow‘ faktor,“ napísal Herbert vo svojom blogu uverejnenom na webe britského periodika The Guardian.

Nemá talent typu Alonsa či Senna

Hamilton je pretekár, ktorý má neustále chuť víťaziť. Dokázal to aj v nedeľňajšej Veľkej cene USA, kde napriek horšej štartovnej pozícii a riskantnejšej stratégii bojoval o víťazstvo do záverečných minút. A pritom nejde o talent typu Alonsa či Sennu.

„Pracoval na sebe a zlepšoval sa. Ľudia by si mali užívať to, že ho môžu sledovať. Pravdepodobne je to najlepšie obdobie kariéry Lewisa Hamiltona. Takmer vždy sa mu podarilo predviesť mimoriadne kolo alebo preteky, teraz to však robí s úžasnou pravidelnosťou,“ píše Herbert.

Johnny Herbert, ktorý v kariére ovládol troje preteky F1 a celkovo sedemkrát skončil na pódiu, vyzdvihol tiež vyrovnanosť výkonov svojho krajana.

„Celý rok je konzistentný. Ak má zlý víkend, skončí najhoršie na štvrtom mieste, čo je pôsobivé. Dokáže si udržať mentálnu silu a aj preto získal päť titulov za ostatných šesť rokov. Vo veku 34 rokov je stále veľmi motivovaný a verím, že chce prekonať Michaelov rekord,“ vyjadril sa 55-ročný rodák Brentwoodu.