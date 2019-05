Hamilton odštartuje Veľkú cenu Monaka z prvého miesta, Bottas v kvalifikácii skončil druhý

MONTE CARLO 25. mája (WebNoviny.sk) – Britský pilot Lewis Hamilton sa stal víťazom sobotňajšej kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu Monaka formuly 1, šieste podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta.

Tridsaťštyriročný úradujúci a päťnásobný svetový šampión jazdiaci vo farbách tímu Mercedes utvoril časom 1:10,166 min nové absolútne maximum mestského okruhu v Monte Carle a La Condamine. Rodák zo Stevenage zdolal o 86 tisícin sekundy fínskeho tímového kolegu Valtteriho Bottasa a pripísal si 85. pole position v kariére, druhú v aktuálnej sezóne.

„Toto sú preteky, o ktorých sníva každý jazdec už odmalička. Prišli sme sem so skvelým autom, s Valtterim sme zviedli veľkú bitku. Pre toto víťazstvo som musel siahnuť na dno síl, viac ako kedykoľvek predtým. V zákrute Rascasse som mal menšie problémy, ale napokon som to ustál. Je to perfektné,“ povedal Hamilton.

Na treťom mieste s mankom 475 tisícin sekundy skončil Holanďan v službách Red Bullu Max Verstappen. Až so štvrtou pozíciou sa musel uspokojiť Nemec Sebastian Vettel na monoposte Ferrari (+0,781 s). Jeho tímový kolega a víťaz tretieho meraného tréningu Charles Leclerc prekvapujúco nepostúpil z prvej časti kvalifikácie a v domácej veľkej cene odštartuje zo 16. priečky. Nedeľňajšia VC Monaka odštartuje o 15.10 h.