Hamilton sa stal víťazom Veľkej ceny Ruska, preteky F1 v Soči výborne odjazdil Verstappen

SOČI 30. septembra (WebNoviny.sk) – Brit Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Ruska formuly 1 na okruhu v Soči. Jazdec na monoposte Mercedes sa dostal na čelo pretekov desať kôl pred koncom a svoje vedenie už nepustil z rúk.

Tridsaťtriročný úradujúci šampión zvíťazil s náskokom 2,5 sekundy pred fínskym tímovým kolegom Valtterim Bottasom, ktorý ho približne v polovici veľkej ceny pustil pred seba. Na treťom mieste finišoval Nemec Sebastian Vettel z tímu Ferrari, za Hamiltonom zaostal o viac ako sedem sekúnd.

Výborné preteky odjazdil pilot Red Bullu Max Verstappen. Dvadsaťjedenročný Holanďan štartoval z 19. priečky a napokon obsadil piatu pozíciu s mankom 31 sekúnd.

Okrúhle 70. víťazstvo Hamiltona

Rodák zo Stevenage Hamilton dosiahol okrúhle 70. víťazstvo v F1, ôsme v tejto sezóne a ešte viac sa priblížil k zisku piateho majstrovského titulu v kariére. Po VC Ruska má na konte 306 bodov, jeho úhlavný súper Vettel o 50 menej.

Hamilton je najmä v druhej polovici ročníka na nezastavenie, z posledných šiestich pretekov vyhral päť. Do konca roka zostáva odjazdiť už len päť veľkých cien, postupne budú nasledovať VC Japonska (7.10.), VC USA (21.10.), VC Mexika (28.10.), VC Brazílie (11.11) a VC Abú Zabí (25.11.).

„Je to dosť ťažký deň, Valtteri odvádzal po celý čas výbornú prácu a neskôr sa ku mne zachoval ako skutočný džentlmen. Nebojuje teraz o majstrovský titul. Obvykle, keď dosiahneme double, veľmi sa tešíme, ale viem pochopiť, aké náročné to bolo pre Valtteriho. Zaslúžil si vyhrať. Vždy sa snažíme zvíťaziť, dnes to bola naozaj tímová práca,“ povedal Hamilton.

„Podľa mňa sme všetci štyria mali porovnateľnú rýchlosť. Snažil som sa čo najviac, aby som sa dostal pred Valtteriho, ale nevedel som sa k nemu dostatočne priblížiť. Boli to dobré preteky, dnes sme boli bližšie než včera, ale nedosiahli sme taký výsledok, aký sme chceli,“ komentoval Vettel.

Verstappen bol v 8. kole už piaty

Prvé kolo prebehlo bez incidentov, vedúcu priečku si udržal Bottas, za ním jazdili Hamilton a Vettel. Nemec sa v úvode tlačil na svojho britského rivala, ale k predbiehaciemu manévru neprišlo. Darilo sa Verstappenovi, ktorý štartoval z predposlednej 19. priečky a v 8. kole bol už na piatom mieste.

Cez zastávky v boxoch sa Vettelovi tesne podarilo dostať sa pred Hamiltona, ale úradujúci šampión zakrátko získal stratenú pozíciu. Líder šampionátu sa v 25. kole dostal cez Bottasa, fínsky tímový kolega mu prenechal pozíciu.

Lídrom pretekov bol Verstappen, ktorý ešte nebol na výmene pneumatík. Pred Hamiltonom mal približne trojsekundový náskok. Holanďan sa vybral do boxov desať kôl pred koncom a dostal ultramäkké pneumatiky.

Novým vedúcim jazdcom sa stal Hamilton, ktorý mal pred Bottasom náskok 1,3 sekundy. Vettel zaostával o viac ako 3 sekundy. Hamilton si vedenie s prehľadom postrážil a získal ďalšie dôležité víťazstvo na ceste za majstrovským titulom.