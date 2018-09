Hamilton systémom štart-cieľ vyhral Veľkú cenu Singapuru, Ocon mal po štarte kolíziu s Pérezom

MARINA BAY 16. septembra (WebNoviny.sk) – Britský pilot Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Singapuru formuly 1.

Úradujúci majster sveta a líder šampionátu jazdiaci za tím Mercedes triumfoval systémom štart-cieľ, pred druhým Holanďanom Maxom Verstappenom mal v konečnom účtovaní náskok 8,9 sekundy. Na treťom mieste skončil Hamiltonov najväčší rival v boji o titul Nemec Sebastian Vettel na monoposte Ferrari, ktorý za víťazom zaostal až o takmer 40 sekúnd.

„Som vyčerpaný. Cítim sa, ako keby som odjazdil najdlhšie preteky v živote. S Maxom som zviedol pekný súboj, ale my sme dnes aj počas celého víkendu predviedli vynikajúci výkon. Ferrari bolo tiež silné, nie som si istý, kam zmizla ich rýchlosť,“ povedal Hamilton tesne po pretekoch.

Siedmy triumf Hamiltona v sezóne

Tridsaťtriročný Hamilton dosiahol 69. víťazstvo v kariére a siedme v tejto sezóne. Z posledných šiestich pretekov vyhral až štyri, dvakrát bol na druhej priečke. V počte víťazstiev na mestskom okruhu Marina Bay sa dostal na úroveň doterajšieho rekordéra Vettela, obaja majú na konte po štyri prvenstvá.

Rodák zo Stevenage Hamilton zvýšil svoj náskok v šampionáte pred Vettelom už na 40 bodov, do konca ročníka zostáva odjazdiť už len šesť pretekov. Najbližšie je na programe Veľká cena Ruska na okruhu v Soči, ktorá sa uskutoční 30. septembra.

„Celkovo sme neboli dostatočne rýchli, najmä v pretekoch. Na začiatku sme chceli jazdiť agresívne, ale nefungovalo to. Absolvovať ešte jednu zastávku v boxoch neprichádzalo do úvahy, takže sme sa sústredili na to, aby sme dokončili preteky na aktuálnych pneumatikách. Dnes sme nemali šancu na víťazstvo. Pred víkendom som povedal, že môžeme zdolať len sami seba. Podľa mňa sme z monopostu dnes nedostali maximum,“ komentoval Vettel.

Kolízia Ocona s Pérezom

Krátko po štarte Ocon po kontakte s tímovým kolegom Pérezom rozbil svoj monopost o múr a na trati sa objavil safety car. Ešte pred ohlásením výjazdu bezpečnostného vozidla stihol Vettel predbehnúť Verstappena a zaradil sa na druhé miesto za vedúceho Hamiltona. Po reštarte si Brit udržal prvé miesto, ale Vettel mu dýchal na krk. Tesne za Nemcom išiel Verstappen.

Ako prvý sa odhodlal do boxov Vettel a prezul na ultramäkké pneumatiky. Hneď na to absolvoval zastávku aj Hamilton, ale mechanici mu nasadili mäkké gumy. Brit sa vrátil na trať pred Vettelom, ktorý navyše ešte musel predbehnúť Péreza. Podarilo sa mu to v 16. kole, zaostával vtedy za Hamiltonom o päť sekúnd. Potom sa pred Vettela po pit stope ešte tesne dostal Verstappen.

Hamilton si v pohode kontroloval Verstappena

Približne v polovici pretekov začali na okruh padať dažďové kvapky, ale nijako to neovplyvnilo dianie. Hamilton mal v tej chvíli náskok 5 sekúnd pred Verstappenom a 7 pred Vettelom. V 38. kole sa Hamilton dostal do premávky a okamžite sa na neho dotiahol Verstappen, ktorý sa dokonca pokúsil o útok. Ako náhle sa lídrovi pretekov otvorila cesta, znova si budoval náskok pred súpermi.

Pätnásť kôl pred koncom Hamilton viedol pred Verstappenom o 3,5 sekundy, Vettel zaostával takmer o 5 sekúnd. Nemec na Ferrari s blížiacim sa cieľom strácal čoraz viac a jeho šance na víťazstvo neboli reálne. Naopak, Hamilton si v pohode kontroloval Verstappena za sebou a vybojoval ďalšie dôležité víťazstvo v sezóne.